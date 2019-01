Einbruch in ein Wohnhaus

Freudenberg.Einbrecher waren am Donnerstag in Freudenberg unterwegs. Ein Anwohner der Straße „Alte Steige“ stellte gegen 19 Uhr einen Einbruch in seinem Haus fest. Offenbar waren Unbekannte gewaltsam im Erdgeschoss eingestiegen. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Eindringlinge mehrere Schränke und Schubladen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei von mindestens zwei Personen aus. Diese entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand Bargeld in geringer Höhe sowie eine Sonnenbrille.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019