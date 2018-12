Boxtal.Eine echte Überraschung erlebte dieser Tage die Kindertagesstätte Sankt Nikolaus in Boxtal. Der Weihnachtsmann kam in Gestalt von Feuerwehrkommandant Markus Zipprich in die Einrichtung und überreichte am vergangenen Dienstag eine Geldspende von 250 Euro.

Die örtliche Feuerwehr richtete dieses Jahr den weihnachtlichen Seniorennachmittag aus, wo es schöne Preise bei der Tombola zu gewinnen gab.

Und zur Überraschung der Kinder und Erzieherinnen ging der Erlös der Tombola davon an die Einrichtung vor Ort.

Über diese Weihnachtsüberraschung haben sich alle Kinder und Errzieherinnen gefreut. kita

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018