Eine kulinarische Reise ins Elsass

Freudenberg.Bereits seit 1996 lädt der Deutsch-Französische Club Freudenberg (DFC) im Rahmen des Ferienprogramms Kinder in die Schulküche ein, um sie näher mit unserem Nachbarland vertraut zu machen. So konnten DFC und Freie Wähler auch in diesem Jahr 20 Kinder begrüßen, die gespannt auf das Kochabenteuer warteten. Sie wurden von Gabriele Wörner und einigen erwachsenen Helfern betreut.

Reise nach frankreich

Erfreulich war, dass die Kinder schon einiges über die deutsch-französische Freundschaft wussten –manche von ihnen waren sogar bereits in Saint-Arnoult, der Partnerstadt von Freudenberg. Nachdem man in den vergangenen Jahren kulinarische Reisen in die Ile de France (dort befindet sich Saint-Arnoult), in die Provence und die Normandie unternommen hatte, war das diesjährige Ziel das Elsass.

Sehr interessant fanden es die Kinder, dass die Menschen in Frankreich noch vor dem eigentlichen Essen einen Apéritif einnehmen, um den Magen auf weitere Leckereien einzustimmen. So bestrichen fleißige Hände kleine Canapés mit „pâté de foie“ und „fromage“, also Käse. Heiß begehrt sind in Freudenberg auch die „apéricubes“, die kleinen Käsewürfel. Dazu tranken die Teilnehmer Wasser mit „Sirop de Grenadine“.

Als Vorspeise bereiteten einige Kinder einen „Salade de fusillis à l’alsacienne“ zu, während in einer anderen Gruppe die „Tarte flambée“, bekannt als Flammkuchen, belegt wurde. Eine weitere Kindergruppe rührte den Teig für die sehr beliebten „Crêpes“ an und anschließend wurden kleine elsässische Plätzchen ausgestochen.

Ein erfrischender Gang war eine große Schüssel Obstsalat.

Nach all diesen Vorbereitungen hatten die Kinder nun die Möglichkeit, in einem Nebenzimmer kreativ zu werden: Sie beschäftigten sich mit dem Rezeptheftchen, das auch Bilder vom Elsass und Rätsel enthielt, knüpften Armbänder und durften ein Poster mit französischen Motiven gestalten.

Dann hieß es „Bon appétit“, und alle ließen sich von der französischen Lebensart inspirieren und aßen, tranken, und plauderten. Nachdem man gemeinsam aufgeräumt hatte, durfte jedes Kind noch eine Tüte „petits gâteaux alsaciens“ (Elsässische Kekse) mit nach Hause nehmen.

