Einmal Robin Hood sein

Einen Schnupperkurs im Bogenschießen bot der Schützenverein Freudenberg im Rahmen der Ferienspiele Freudenberg.

Freudenberg. Einmal wie so mancher Filmheld mit Pfeil und Bogen ins schwarze Treffen, dies wurde in den Ferienspielen Freudenberg am Samstag möglich. Rund 20 Kinder waren auf das Vereinsgelände des Schützenvereins Freudenberg gekommen, um deren Sport auszuprobieren. Von

...