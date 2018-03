Eisgrillen für einen guten Zweck

Anzeige

Zunächst wurden die Füße vorsichtig ins Kneippbecken gehalten. In diesem Stand schon der Grill mit Würstchen parat. „Wir haben in einem demokratischen Prozess festgelegt, wer die Spende, die zur Challenge gehört, erhält“, erklärte der Bürgermeister. So wird man die Fördervereine der beiden Freudenberger Grundschulen mit je 100 Euro unterstützen.

Dann stapfte Henning zusammen mit den Räten eine Runde durch das Becken. Während es manche danach schnell zu den Handtüchern zog, fanden andere das erfrischende kühle Nass angenehm. Auf eine Nominierung einer weiteren Gruppe verzichtete man, denn, wie Henning meinte, Eisgrillen im Frühling ist ja nicht möglich. bdg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.03.2018