Erfolg ist zufriedenstellend

rauenberg.Bei traumhaftem Wetter trafen sich Spieler, Trainer und Fans abends in Rauenberg auf der „Neuberger Schütt“ zum ersten gemeinsamen Rundenabschluss der im Vorjahr neu gegründeten Spielgemeinschaft zwischen Boxtal, Mondfeld und Rauenberg.

Der Vorsitzende Thorsten Hildenbrand zog zu Beginn des Treffens am Mittwoch ein kleines Resümee über die Gründung und die sportlichen Leistungen im abgelaufenen Sportjahr und zeigte sich dabei sehr zufrieden. Sein Dank galt in disem Zusammenhang deshalb auch allen Helfern und Funktionären in den Vereinen.

Im Anschluss berichtete der Chronist C. Wamser über die vergangene Saison. Sein unterhaltsamer Rückblick auf beide Mannschaften enthielt zahlreiche interessante Informationen, darunter die Tatsache, dass insgesamt 54 Spieler eingesetzt wurden.