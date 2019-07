Erste Vorbereitungen für große Projekte

Mit einigen wichtigen Zukunftsthemen beschäftigte sich der neu gewählte Freudenberger Gemeinderat in seiner ersten Arbeitssitzung am Montag.

Freudenberg. Der künftige Standort von Bauhof und Feuerwehr, die „Neue Stadtmitte“ dort, wo heute noch das Werk I der Firma Rauch steht sowie die „Historische Altstadt“ und deren weitere Sanierung – der Freudenberger Gemeinderat hatte sich „große Brocken“ auf seine Tagesordnung am Montag geladen. Ausgiebig diskutiert werden musste aber noch nicht. Zum einen ist die notwendigkeit der Umsetzung unstrittig, zum anderen ging es jetzt erst einmal um die ersten Schritte der Bauleitplanverfahren.

Neuer Bauhof

So wurde nach entsprechenden Erläuterungen von Bürgermeister Roger Henning und von Marion Wunderlich von der Firma Klärle, Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt mbH mit Sitz in Weikersheim, einmütig die Aufstellung des Bebauungsplanes „Brennplatz und Beine II“ beschlossen. Damit sollen, wie es in der Vorlage hieß, „die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung eines neuen Bauhofes mit Wertstoffhof und eines modernen Feuerwehrhauses geschaffen werden“. Das knapp 10 180 Quadratmeter große Areal liegt an der Hauptstraße in Richtung Wertheim und wird von Pfarrgraben und der Wendelin-Rauch-Straße aus erschlossen werden.

„Ich finde den Bebauungsplan gut“, erklärte Klaus Weimer (Freie Wähler). Den Stadtrat und Feuerwehrkommandanten interessierte besonders der weitere Zeitplan. „Das geht jetzt alles relativ zügig“, machte Marion Wunderlich deutlich. Der Bürgermeister wurde konkreter: In der Sitzung Ende September könne man vielleicht schon Abwägungen zu eventuell eingehenden Bedenken und Anregungen treffen.

Auf Nachfrage von Rolf Döhner (CDU) zeigte sich Wunderlich überzeugt, dass es keine so gravierenden Einwände geben werde, dass durch diese die Neubauten lange verzögert oder gar ganz verhindert werden würden. Laut Henning liegt das Lärmgutachten bereits vor und zeigt, „dass wir sogar eine Verbesserung schaffen“.

Veränderungssperre

Mit der nachfolgenden, ebenfalls einmütigen, Entscheidung für die Aufstellung des Bebauungsplanes „Werk 1 (Neue Stadtmitte) und der gleichfalls einstimmig erlassenen Veränderungssperre verschaffe sich die Stadt die Planungshoheit und Zeit, sich Gedanken zu machen, begründete Marion Wunderlich die Vorgehensweise bei den nächsten Tagesordnungspunkten. „Unser Ziel ist es nicht, das Unternehmen handlungsunfähig zu machen“, versicherte der Bürgermeister.

Nach seinen Informationen wird gerade das Rückbaugutachten für die bestehenden Gebäude auf dem Werksgelände der Firma Rauch erstellt. Die jetzt zu fassenden Beschlüsse setzten auch die Stadt unter Zeitdruck, da man innerhalb von zwei Jahren an die Umsetzung gehen müsse.

Verfrüht war allerdings die Diskussion über die Art der baulichen Nutzung, in die scheinbar Peter Eckert (CDU) einsteigen wollte, der die Frage nach Misch- oder reinem Wohngebiet stellte.

Neue Untersuchung

Gänzlich ohne jede Diskussion, allerdings mit einer Enthaltung von Markus Zipprich (CDU) – der bei der kurzen Vorstellung des Sachverhaltes nicht im Sitzungssaal anwesend war – beschloss der Gemeinderat schließlich die Einleitung der vorbereitenden Untersuchungen für die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Historische Altstadt II“.

Hier sei die Stadt aufgrund der bereits vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen, auf die man mit neuen Vorhaben aufbauen könne, weiter als bei den anderen Gebieten, so Bürgermeister Roger Henning zum Sachstand.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019