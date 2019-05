Es kommt Bewegung ins Thema

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist vom Landratsamt bestätigt, die vorgesehene Kreditaufnahme genehmigt worden, gab Bürgermeister Roger Henning bekannt. Mahnende Worte der Rechtsaufsicht fehlten auch nicht, angesichts der enormen finanziellen Herausforderungen in Freudenberg. Mit einigem Bangen sieht man der Doppik entgegen. Die größte Sorge sei, dass bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz die Eigenkapitalquote nicht hoch genug sei, so Henning.

Auswirkungen hatte der „erhobene Zeigefinger“ noch in der Sitzung. So hob das Gremium die Ausschreibung zur Vergabe der Landschaftsbauarbeiten zur Gestaltung des Kinderbereichs am Badesee auf. Es waren nur zwei Angebote abgegeben worden, das „wirtschaftlichste“ lag mit mehr als 271 000 Euro um fast 50 000 Euro über der Schätzung. Jetzt will man versuchen, die Kosten zu senken. Die Arbeiten sollen nach Beendigung der Saison beginnen vor der nächsten abgeschlossen werden.

Die Kosten für die Ferienbetreuung der verlässlichen Grundschule steigen. Für angemeldete Kinder der regelmäßigen Betreuung werden nun 25 Euro wöchentlich fällig. Kinder, die nur die Ferienbetreuung nutzen, zahlen 45 Euro pro Woche.

Aus nichtöffentlicher Sitzung gab der Bürgermeister die Zustimmung zum Gestattungsvertrag mit der Stadt Wertheim in Verbindung mit dem geplanten Steg bei Boxtal bekannt.

Der Auftrag für die Vermessungsarbeiten für die Erweiterung des Baugebietes „Maueräcker“ wird zum Preis von knapp 15 817 Euro an das Büro Schwing und Dr. Neureither in Tauberbischofsheim vergeben.

Die Baustellen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau würden zwar weniger, man sei aber noch nicht fertig, erläuterte Fachbereichsleiter Matthias Gallas. Man werde alle eingegangenen Meldungen und Be-schwerden abarbeiten. Noch im Mai soll ein Abnahmetermin mit der Telekom und dem Landratsamt stattfinden.

Einen immensen Aufwand würde es nach Aussage von Fachbereichsleiter Tremmel erfordern, wenn die Wasser- und Abwassergebühren, wie von Lars Kaller nachgefragt, auch monatlich statt vierteljährlich eingezogen werden könnten.

Am 1. Juli soll die konstituierende und am 15. Juli die erste Arbeitssitzung des am 26. Mai neu zu wählenden Gemeinderates stattfinden, informierte Bürgermeister Henning, nachdem er dem amtierenden Gremium gedankt hatte. ek