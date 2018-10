Fahrer verletzt ins Krankenhaus

Freudenberg.Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwochmittag in Freudenberg ereignet. Gegen 13.30 Uhr war ein 63-Jähriger mit seinem Transporter in Richtung Wertheim unterwegs. Als er links in einen Feldweg einbiegen wollte, musste er aufgrund von Gegenverkehr warten. Aus unbekannter Ursache fuhr ein 46-Jähriger dann mit seinem Lkw auf das haltende Fahrzeug auf. Rettungskräfte brachten die beiden leicht verletzten Fahrer in Krankenhäuser. Ein vierbeiniger Insasse wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Dogge ging es dem Anschein nach gut. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. pol

