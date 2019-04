Fahrt „zum Mittelpunkt der EU“

Kreuzwertheim.Der Geschichts- und Heimatverein Kreuzwertheim veranstaltet am Sonntag, 5. Mai, dem Gründungstag des Europarates, eine Exkursion zum „Mittelpunkt der Europäischen Union“. Nach derzeitigem Stand geht die Fahrt des Vereins über den Spessart in den Kahlgrund. Unterwegs werden mehrere Sehenswürdigkeiten angesteuert, die im Zusammenhang mit dem früherem Bergbau im Spessart stehen, beispielsweise die Überreste der Schwerspatgrube Erichstollen bei Partenstein und das höchstgelegene Spessartmoor am Wiesbüttsee. Treffpunkt zur gemeinsamen Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist das Fürstin-Wanda-Haus in Kreuzwertheim um 12 Uhr. Anmeldung unter Telefon 09342/1888. Auch Nichtmitglieder sind willkommen.

