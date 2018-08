Farbige Kraft aus der Sammlung Alfred Söller

Freudenberg.Alfred Söller hat in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts druckgrafische Blätter der „Konkreten Kunst“ gesammelt. Als Diplom Ingenieur für Hoch- und Tiefbau war er begeistert vom mathematischen Ausdruck und der farbigen Kraft dieser Grafiken. Aufmerksam geworden auf diese private Sammlung, ist es der Stadt Freudenberg nun möglich, einige besondere Blätter dieses Konvoluts in der Herbstausstellung der Amtshausgalerie zu zeigen. Die Schau beginnt am Samstag, 15. September, um 19.30 Uhr mit der Vernissage. Geöffnet ist die Ausstellung vom 16. September bis zum 28. Oktober immer jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Caroline Becker

