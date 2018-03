Fast 20 Jahre lang Autofahrer versorgt

Anzeige

Familienbetrieb

„Von 1964 bis 1991 gab es an unserem Standort eine Shell-Tankstelle, die auch Familie Beck gehörte“, berichtet der 63-jährige Paul Maier im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Danach gab es keine Tankmöglichkeit mehr in Freudenberg.“

Benzin gehöre aber zur Grundversorgung. So entschloss man sich zu einem Tankstellenneubau am Standort der Schelltankstelle. Bis auf die Waschhalle habe man alles abgerissen und neu aufgebaut. Auch die Erdtanks und Zapfanlagen wurden ersetzt.

2003 schloss die Postfiliale in Freudenberg. Noch im August wurde dann in der Tankstelle der Maiers eine Postagentur eingerichtet. „Bis 2008 hatten wir auch eine Postbankfiliale“, blickt er zurück.

Von Anfang an kümmerten sich sieben Mitarbeiter, die Familie eingerechnet, um den Betrieb der Tankstelle. Maria Maier wirkte von 1998 bis 2015 als Geschäftsführerin und Hauptmitarbeiterin, ihr Mann war zusätzlich in einem anderen Unternehmen tätig. „Toll war, dass die gesamte Familie Maier die Tankstelle zusammen betrieb und so die vielen anfallenden Arbeiten bewältigten.“

Neben seiner Frau und ihm packten auch seine Tochter und seine beiden Söhne mit an. Paul Maier entschloss sich nun den Ruhestand anzutreten. „Ich habe die Altersgrenze erreicht“, meinte er. Seine Frau Maria war im vergangenen März verstorben.

Übernommen wird das gesamte Unternehmen von Franz Chaluppa aus Wörth, der bereits eine Tankstelle in Miltenberg betreibt. „Es ist eine tolle Sache, dass gerade jetzt jemand Interesse am Unternehmen bekundet hatte“, beschrieb Maier den glücklichen Zufall.

Für die Kunden wird sich mit der Übergabe einiges ändern. Bestehen bleibt die Birkenstube. Der neue Besitzer des Grundstücks übernimmt den Pachtvertrag mit deren aktuellen Pächter. Die Postagentur in der Tankstelle wird hingegen geschlossen. Ab April wird ein solcher Service im REWE-Markt eingerichtet werden. „Die Tankstelle wird circa drei Monate als Anlage der Firma Walther weiter betrieben und dann zur Total-Tankstelle umgebaut“, so Maier. „Die Möglichkeit in Freudenberg zu tanken, wird ohne Unterbrechung erhalten bleiben.“

Ändern werden sich ab 1. März die Öffnungszeiten. Ab diesem Zeitpunkt ist von sechs bis 22 Uhr geöffnet. In den nächsten drei Monaten wid außerdem der Tankautomat weiterhin zur Verfügung stehen. Ob dieser Service auch danach erhalten bleibe, sei offen.

Das Gelände rund um die Tankstelle ist für Freudenberger ein wichtiger Anlaufpunkt. „Die Birkenstube ist die einzige Gaststätte zwischen dem Gasthaus Rose und dem Badesee und in ihrem Bereich wohnt ein Großteil der Freudenberger.“ Die Postagentur hatte bis zum Schluss viel Zulauf. „Bei der Tankstelle war es wie überall eine Frage des aktuellen Benzinpreises“, meinte deren Besitzer. Die Tankkunden sind sich jedoch enig: „Die Möglichkeit, sich mit Treibstoff zu versorgen, darf in Freudenberg nicht fehlen.“

Lkw krachte in die Zapfsäulen

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Maier und seine Familie einiges erlebt. „Anfang 2000 krachte ein Lkw in die Zapfsäulen und riss diese ab.“ Der Fahrer hatte ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Bushaltestele abgestellt und ging in die Tankstelle um sich eine Cola zu kaufen.

Allerdings war das Gefährt nicht ausreichend gesichert und rollte über die Straße. „Wie der Fahrer an der Kasse stand, krachte sein Lkw in die Säulen.“ Es sei ein großes Glück gewesen, dass keiner verletzt wurde oder es zum Brand kam.

Auch drei Einbrücke erlebte die Familie. „Seither sitzen wir und nicht die Täter hinter Gittern“, verwies Maier auf die Vergitterung der Bürofenster. Neben den verursachten Sachschäden, kamen lediglich Zigarettenpackungen weg. „Den Tressor konnten sie nicht öffnen.“

Den Umgang mit den Kunden wird Maier etwas vermissen, aber man werde sich auch so treffen, ist er überzeugt. Als Ruheständler möchte er mehr Zeit mit der Familie und vor allem seinen vier und sieben Jahre alten Enkeln verbringen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.02.2018