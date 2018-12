FC-Stars fürs Sammelalbum

Freudenberg.Da leuchteten des Kaufmanns Augen, angesichts des Rummels, der da am späten Samstagvormittag in seinem Geschäft herrschte. In Freudenberg ist das Sammelfieber ausgebrochen und das Epizentrum liegt im Rewe-Markt von Johannes Hösch. Dort sind seit Samstag und noch bis zum 16. Februar die Sammelalben erhältlich und natürlich auch die Stickerpacks mit je fünf Bildchen der Stars des SC Freudenberg, die man dann in das Heft einkleben und sich daran erfreuen kann.

Johannes Hösch war es auch, der die Initiative ergriffen hatte und auf den Verein zugegangen war mit der Frage, ob man nicht, gemeinsam mit der Berliner Firma „Stickerstars“, die sich auf dieses Projekt spezialisiert hat, ein individuelles „SC Freudenberg-Album“ kreieren wolle. „Rund ein Jahr hat dann die Vorbereitung gedauert“, so Hösch. Dazu zählte nicht nur die Sponsorensuche.

„Ein Fotograf hat bei insgesamt fünf Terminen, immer samstags, 330 Personen abgelichtet“, berichtet SC-Vorsitzender Michael Lazarus und zollt den betreffenden Vereinsmitgliedern ein ganz großes Lob. „Die haben vorbildlich und sehr diszipliniert mitgemacht.“ Manche Bilder, die als Hintergrund oder für das Titelblatt verwendet worden sind, wurden mit Hilfe einer Drohne gemacht, informiert Lazarus weiter.

Gesammelt und geklebt werden können aber nicht nur aktuell aktive Sportlerinnen und Sportler. Es finden sich, in einem recht umfangreichen historischen Teil, auch die bisherigen Vorsitzenden des SC Freudenberg, der in zwei Jahren seinen 100. Geburtstag feiern kann. Ein „VIP-Bereich“ wurde eingerichtet mit Personen, die für den Sportclub wichtig sind. Und dann sind natürlich alle Abteilungen in den Stickerpacks vertreten. Also nicht nur die Fußballer, sondern auch Leichtathleten, Tischtennisspieler und Freizeitsportler.

„Die Vorfreude war schon riesengroß – und die Neugierde auch“, wissen die für das Projekt Verantwortlichen und sahen sich am Samstag durch den Andrang bestätigt, der schon vor dem offiziellen Verkaufsstart herrschte. Die durchaus vorhandenen Bedenken, ein möglicherweise zu großes Risiko eingegangen zu sein – „man weiß ja nicht, wie es angenommen wird“ – waren so schnell zerstreut. Was dem Sammelalbum einen hohen ideellen Wert verleiht ist die Tatsache, dass es sich „um eine einmalige Geschichte handelt. Das wird es so nicht mehr geben“, stellt der SC-Vorsitzende fest.

Mitglieder und Freunde des Vereins scheinen jedenfalls begeistert. Am Ende des ersten Verkaufstages waren von 350 Sammelalben bereits mehr als 110 verkauft und von den vorhandenen 5000 Bildertütchen wanderten auch schon mehr als 1300 über den Verkaufstresen. Gelegenheit, sich mit Album für fünf Euro und Stickertütchen für jeweils einen Euro zu versorgen besteht auch am kommenden Wochenende beim Freudenberger Weihnachtsmarkt. Ein erster Tauschtag ist bereits terminiert. Er findet am Samstag, 22. Dezember, von 10 Uhr bis 14 Uhr im Rewe-Markt statt. Ein zweiter ist geplant, hier steht das Datum aber noch nicht fest. Vom Verkaufserlös erhält der Verein einen Anteil für seine Kasse. ek

