Festlicher Abschluss der Freudenberger Kulturwoche

Freudenberg.Zum Abschluss der Freudenberger Kulturwoche wurde am Pavillon im Maingarten ein beeindruckender ökumenischer Gottesdienst gefeiert.

Diakon Michael Baumann, der den Gottesdienst leitete, konnte viele Mitfeiernde begrüßen, darunter auch die 37 Ministranten mit ihren Betreuern aus der Seelsorgeeinheit, die sich an diesem Tag auf dem Weg zur Ministrantenwallfahrt nach Rom machten. Ihnen wurde am Ende des Gottesdienstes der Reisesegen gespendet. Prädikant Falko Salzer aus Veitshöchheim hielt die Ansprache und ermutigte mit einem Spaten in der Hand, dass man seine Talente nicht vergraben, sondern ausgraben und nutzen solle, um das Leben und die Gemeinschaft zu gestalten. Sein Dank galt am Ende des frohen Gottesdienstes des Musikern Tobias Kirchgäßner und Christian Dosch, sowie den Sängerinnen Martina Beck und Lisa Hausmann für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Ein besonderer Genuss war es für alle Anwesenden, den Sologesang von Diana Gennaro Figueiredo zu hören. / kp