„Feuerwehrwurst“ bringt 500 Euro Spende ein

Freudenberg.Zum ersten Mal konnte die „Feuerwehrwurst“ dieses Jahr beim Rewe Markt Johannes Hösch in Freudenberg an der Metzgertheke sowie an der SB-Theke als Grillwurst erworben werden. Diese Wurst wurde durch die Metzgerei Heigel & Eck speziell für die Jugendfeuerwehr Freudenberg produziert. Heraus kam eine XL-Grillwurst (weiß) und eine XL-Rindswurst (rot). Wobei die XL-Rindswurst hierfür extra lang und dünn ist.

Für jedes verkaufte Kilo dieser „Feuerwehrwurst“ spendete der Rewe Markt Johannes Hösch zehn Prozent vom Verkaufspreis, um damit die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr zu unterstützen.

Die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg ist im eigenen Ort fest verwurzelt und hat ausschließlich ehrenamtliche Mitglieder. Leider ist es aus diesem Grund nicht immer einfach, neue Leute dazuzugewinnen. Doch auch die Jugendfeuerwehr hat Nachwuchssorgen, denn sie steht in direkter Konkurrenz mit anderen Vereinen sowie weiteren Freizeitangeboten. Diese erscheinen Jugendlichen häufig attraktiver. Dabei bietet die Feuerwehr besonders jungen Menschen ein Umfeld, in dem sie wichtige Dinge fürs Leben – zum Beispiel Zusammenhalt, Teamfähigkeit oder technisches Verständnis – erlernen und ihre soziale Kompetenz weiterentwickeln können.

In diesem ersten Jahr wurden insgesamt gut 180 Kilogramm Bratwurst und gut 75 Kilogramm Rindswurst verkauft. Johannes Hösch rundete die Spende auf und überreichte dem Jugendwart Stefan Bartelt und Kommandant Klaus Weimer eine Spende in Höhe von 500 Euro.

Auch Bürgermeister Roger Henning bedanke sich bei Johannes Hösch und Stefan Bartelt für die gelungene Aktion. Die Freiwillige Feuerwehr sagt vielen herzlichen Dank für die Spende und hofft, auch im nächsten Jahr wieder viele vom Geschmack der „Feuerwehrwurst“ überzeugen zu können, so die Verantwortlichen. Erhältlich ist diese dann wieder im REWE Markt Johannes Hösch in Freudenberg. ffw

