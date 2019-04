Förderverein zieht positive Bilanz

Rauenberg.Bei der Mitgliederversammlung in der Eichwald-Grundschule in Rauenberg konnte der Vorstand des Fördervereins über ein durchaus positives Jahr 2018 berichten. Der Vorsitzende Klaus Böxler begrüßte die Mitglieder und stellte die satzungsgemäße Einberufung der Versammlung fest.

Dringender Bedarf war vorhanden

Schriftführerin Ramona Hildenbrand erläuterte in ihrem Bericht, dass die mit der Gründung des Vereins im Jahr 2017 ins Leben gerufene Schulkindbetreuung im Rahmen der Verlässliche Grundschule mittlerweile von über 30 Kindern, und damit knapp der Hälfte aller Schulkinder in Rauenberg, in Anspruch genommen wird. „Ein Zeichen dafür, dass hierfür ein dringender Bedarf vorhanden war“, merkte sie an.

Im vergangenen Jahr wurden von Seiten des Vereins verschiedene kulturelle Veranstaltungen, wie beispielsweise der Trommelzauber im Rahmen des gemeinsamen Schulfestes mit der Lindtalschule Freudenberg, oder die alljährliche Theaterfahrt der Grundschüler finanziell unterstützt, wusste die Schatzmeisterin Sonja Wamser zu berichten. Weitere Aktivitäten des Fördervereines waren die Organisation und Durchführung eines Kürbisschnitztages im Herbst gemeinsam mit dem Musikverein Rauenberg und der Glühweinverkauf nach dem Weihnachtskonzert auf dem Kirchplatz.

Die Kassenprüfer Ronald Grein und Siegbert Weis konnten eine einwandfreie Kassenführung bestätigen und dem Vorstand die Entlastung erteilen.

In seinen Grußworten ging Bürgermeister Roger Henning auf die Wichtigkeit des Ehrenamtes ein und bedankte sich für die Organisation und Durchführung der Schulkindbetreuung an der Grundschule in Rauenberg durch den Förderverein. Mit dem neuen Schuljahr ab Herbst diesen Jahres soll die Betreuung dann, wie bereits seit diesem Schuljahr in Freudenberg der Fall, auch an der Grundschule in Rauenberg in die Verantwortung der Stadt Freudenberg übergehen.

Die im Anschluss durch den Bürgermeister geleiteten Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzende Klaus Böxler, Stellvertreterin Sandra Löhr, Schatzmeisterin Sonja Wamser, Schriftführerin Ramona Hildenbrand. Als Beisitzerin wurde Ramona Berberich wiedergewählt, neu in den Vorstand als Beisitzer gewählt wurde Jan Voit aus Ebenheid. Als Kassenprüfer für die nächsten zwei Jahre stellten sich wieder Ronald Grein und Siegbert Weis zur Verfügung. Klaus Böxler dankte dem vormaligen stellvertretenden Vorsitzenden Ernst Nellissen, der dem Gremium aus zeitlichen Gründen nicht mehr angehören kann.

Geplante Aktivitäten

Den Neuwahlen folgte ein kleiner Ausblick auf die geplanten Aktivitäten des Vereines in den nächsten Monaten. So hat man für die Grundschüler vor den Oster- sowie vor den Sommerferien jeweils eine kleine Überraschung geplant, außerdem soll im Herbst in Zusammenarbeit mit dem Musikverein Rauenberg der Kürbisschnitztag wiederholt werden.

Der Glühweinverkauf nach dem Weihnachtskonzert des Musikvereins steht ebenfalls schon fest im Terminkalender.

Mit dem Dank an seine Kolleginnen und Kollegen der Vorstandschaft für die geleistete Arbeit zum Wohle der Kinder und den Anwesenden für ihr Erscheinen, schloss der Vorsitzende die Versammlung. föve

