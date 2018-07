Freie Schaffenskraft mit den vier natürlichen Elementen

Anzeige

Freudenberg.Mit dieser Sonderausstellung beteiligt sich das Museum der Möbelwerke an den Freudenberger Kulturwochen. Ton sei jenes Material gewesen, mit dem Menschen zuerst versuchten, menschliches darzustellen, stellte Museumsleiter Wolfgang Sasse in seiner Begrüßung fest. Beweise dafür fänden sich in zahlreichen archäologischen Skulpturfunden.

Die Künstlerin Kerstin Hohm aus Mömlingen setze sich mit dem heutigen Menschenbild auseinander. Sie zeichne mit ihren Skulpturen ein Psychogramm des Menschen, wie er von der Umwelt beeinflusst wird. Hohm habe den Mut, Gewöhnliches zu durchbrechen. Neben Talent sei für eine Künstlerin auch die Fähigkeit zur Selbstkritik und die Bereitschaft zum stetigen Weiterlernen zentral.

Die musikalische Umrahmung der Vernissage übernahm erneut Karin Amrhein von der Musikhochschule Würzburg. Sie hatte ihre Stücke passend zu den Themen der ausgestellten Werke ausgewählt und ließ unter anderem klassische Stücke und Jazz erklingen.