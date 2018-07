Freudenberg erhält Seniorenbeirat

Anzeige

Diese Aussage nahm der Bürgermeister besonders erfreut zur Kenntnis. Der Seniorenbeirat sei keine Konkurrenz zum Gemeinderat oder dessen Ausschüssen, machte er klar. „Die Entscheidungen fallen weiter in diesen Gremien.“ Der Gemeinderat müsse aber hinter dem Seniorenbeirat stehen und dessen Anliegen ernst nehmen. Dessen Satzung stelle nur einen Rahmen dar, der von den Menschen mit Leben erfüllt werden müsse. „Wir können froh sein, dass wir so viele aktive, ältere Menschen in der Kernstadt und den Ortschaften haben.“

Siegbert Weis (CDU) plädierte dafür, in der Satzung zu verankern, dass Kernstadt und Ortschaften gleichermaßen im mindestens siebenköpfigen Vorstand des Gremiums vertreten sein sollten. Auch aus Gründen der Praktikabilität meinte Hartmut Beil (SPD), dies solle man in einer Geschäftsordnung tun. Nachdem in der Satzung festgehalten ist, dass der Seniorenbeirat „für die Beschaffung finanzieller Mittel selbst verantwortlich“ sein soll, regte Weis an, diesen zumindest „mit einem kleinen Betrag auszustatten“. Henning war dagegen. „Das hat das wesentlich größere Wertheim“, an dessen Seniorenbeirat man sich orientierte, „auch nicht“. ek

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.07.2018