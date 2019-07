Freudenberger sitzen auf dem Trockenen

Aus den nichtöffentlichen Sitzungen von Gemeinderat beziehungsweise Verwaltungsausschuss gab Bürgermeister Roger Henning die Bildung eines Haushaltsausgaberestes in Höhe von knapp 440 000 Euro sowie die Annahme des Kreditangebots der LBS Bausparkasse über einen Betrag von 1,088 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 1,48 Prozent bekannt.

Außerdem informierte er über die Ernennung von Stefan Zöller zum Bauhofleiter ab 1. Januar 2020. Dessen bisherige Stelle als stellvertretender Leiter ist ausgeschrieben.

Zudem wurde entschieden, ein Grundstück in Rauenberg nicht zu verkaufen und dem SC Freudenberg einen Zuschuss von 15 000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage zu gewähren.

Schließlich wurde entschieden, einen Vertrag mit der Bundesrepublik Deutschland über ökologische Ausgleichsmaßnahmen zu unterschreiben.

In seiner Sitzung vergab der Gemeinderat die Arbeiten zur Sanierung und zum barrierefreien Ausbau der Toilettenanlage am Maingarten an die Firma Kirchgäßner aus Freudenberg zum Bruttopreis von rund 74 308 Euro. „Sieht gut aus“, kommentierte Hartmut Beil (SPD) die modifizierte Planung. Es habe sich gelohnt, die Angelegenheit noch einmal an den Technischen Ausschuss zurückzuverweisen, so Ulrike Meier (Freie Wähler).

Es gebe Irritationen, das bereits jetzt zum Ablesen der Wasserzähler aufgefordert werde, wusste der Bürgermeister. Dies sei notwendig wegen der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppische Buchführung. Henning verwies auf entsprechende Erläuterungen auf der Internetseite der Stadt und im Amtsblatt.

Die Feuerwehr der Firma Rauch bleibt auf dem Werksgelände beheimatet, gab er eine entsprechende Information des Unternehmens weiter.

Der Bürgermeister lud zur Einweihung und Segnung der Friedhofsglocke in Ebenheid am Sonntag, 21. Juli ab 14 Uhr und zur Einweihung des Dorfgemeinschaftshauses mit Helferfest in Wessental am Samstag, 27. Juli ab 18 Uhr ein.

Nach der Sommerpause solle es einen Termin mit den Ortsvorstehern und den Abteilungskommandanten geben, antwortete Henning auf eine Nachfrage von Markus Zipprich (CDU) nach dem Stand in Sachen Feuerwehrhäuser in den Ortschaften.

Klaus Weimer (Freie Wähler) forderte eine Ergänzung des Protokolls der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates um die verbalen Auseinandersetzungen mit Peter Eckert (CDU) wegen der Kritik der Freien Wähler an den Auswirkungen der unechten Teilortswahl.

Zurückgewiesen wurden von Henning Vorwürfe des Zuhörers Jakob Lang, wonach die Freudenberger Bürger nicht über den aktuellen Stand in Sachen Landesstraße 2310 und neue Mainbrücke Bescheid wüssten.

Erneut forderte Lang eine Bürgerversammlung für die Freudenberger Kernstadt, wie sie laut Gemeindeordnung stattzufinden habe. ek