Gaudi für Sportler und Zuschauer

rauenberg.Der FC Rauenberg veranstaltet ein Sport- und Spielfest. Am Wochenende, 16. und 17. Juni, geht es auf dem Sportgelände rund. Dabei sind alle Interessierten willkommen.

Das Fest startet am Samstag um 14 Uhr mit einem Fußballspiel der E-Jugendlichen. Danach treten örtliche Vereine und Gruppen in einem Völkerballturnier gegeneinander an. Um 17 Uhr folgen mehrere AH – Spiele. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Für Live-Musik sorgt ab 19 Uhr das „Trio Art“.

Am Sonntag startet das Programm um 11 Uhr mit Bambini-Spielen. Ab 11.30 Uhr wird im Sportheim ein Frühschoppen inklusive Mittagessen angeboten. Um 13 Uhr haben alle ihren Spaß bei einem Gaudi-Elfmeter-Turnier. Zum Abschluss wird ab 16.30 Uhr im Sportheim die Live-Übertragung des WM-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen Mexiko gezeigt.