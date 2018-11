Gedenkgottesdienst berührte Herzen

Freudenberg.Einmal im Jahr versammeln sich im Otto-Rauch Stift die Bewohner des Hauses, zusammen mit den Mitarbeitern sowie den Angehörigen der Verstorbenen der vergangenen zwölf Monate, zu einem Gedenkgottesdienst. Dies sei nicht nur eine gute Tradition, sondern vielmehr ein schönes Zeichen, wie Diakon Michael Baumann bei der Begrüßung betonte.

Das Betreuerteam des Stifts hatte für jeden der Verstorbenen ein Herz gefertigt und mit deren Namen versehen. Diese Erinnerungsherzen lagen auf dem Altar und Diakon Baumann griff in seiner Ansprache und den Gebeten ihre Symbolik auf.

Mit seinen trostvollen Worten erreichte er die Herzen der Mitfeiernden. Glaube, Liebe und Hoffnung seien vor allem eine Angelegenheit des Herzens, das aber oft durch Trauer und Sorgen erschüttert und dadurch manches in Frage gestellt werde.

Deshalb rufe uns Jesus zu: „Euer Herz lasse sich nicht verwirren, glaubt an Gott und glaubt an mich“, so der Diakon.

Während Heimleiterin Monika Schäfer bei den Fürbitten die Namen der Verstorbenen vorlas, wurde vom Betreuerteam jeweils eine Kerze zu den Erinnerungsherzen gestellt, als leuchtender Gruß in die Ewigkeit und zum Zeichen, dass sie nun im Licht der Liebe Gottes für immer geborgen sind. katpf

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018