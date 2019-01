„Geld in die Hand nehmen“

Freudenberg.Eine Satzung aufgehoben, zwei neue aufgestellt, einmal das Vorkaufsrecht wahrgenommen - und alle Beschlüsse, die der Freudenberger Gemeinderat am Montag in diesem Zusammenhang fasste, hatten mit der Altstadt zu tun.

Innerhalb der „Gesamtanlage Freudenberg“, in der Haaggasse, steht ein Gebäude zum Verkauf, für das es einen Interessenten gibt. Nach dem gefassten Beschluss tritt die Stadt allerdings in ihr Vorkaufsrecht ein. Das Objekt sei, so Henning, „in einem desolaten Zustand“, er könne sich vorstellen, es abzureißen und dort, „in welcher Form auch immer“ eventuell Parkraum zu schaffen.

Das Landesamt für Denkmalpflege wird sich dem Abbruch nicht entgegenstellen und macht auch keine Auflagen zur Wiederbebauung der Fläche. Nach Auskunft von Stadtbaumeister Gunter Eisert wird der Abriss wohl rund 40 000 Euro kosten, doppelt so viel, wie der Kauf des Hauses. Ellen Schnellbach (CDU) befand es dennoch für wichtig, „das Geld jetzt in die Hand zu nehmen“. Auch Beil plädierte dafür, „in den sauren Apfel zu beißen und das zeitnah anzugehen“.

Keine Diskussion gab es bei der Aufhebung der Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Entwicklung Altstadt“, denn diese große Erneuerungsmaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Aber es soll weitergehen. Deshalb wurden die Satzungen über das besondere Vorkaufsrecht für das Gebiet „Historische Altstadt 2“ und „Rauch Werk 1 (Neue Stadtmitte)“ beschlossen. ek

