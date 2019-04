Gemeinsam auf den Tag einstimmen

Freudenberg.Zu den Frühschichten um sechs Uhr unter der Empore in der Pfarrkirche in Freudenberg haben sich wieder erfreulich viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene getroffen, wie die Verantwortlichen mitteilen.

Das Jugendgottesdienstteam, welches für die Vorbereitung und Durchführung verantwortlich ist, hat wieder ansprechende Texte, Lieder und Gebete ausgewählt, um die Teilnehmer auf den Tag einzustimmen und sie zum Osterfest hinzuführen.

Gemeinsames Frühstück

Der zweite Teil der Frühschicht ist das gemeinsame Frühstück im Bernhardsaal, wo sich alle dann auch körperlich stärken und die Gemeinschaft von Jung und Alt genießen konnten. Auch hierfür gibt es ein Team von Erwachsenen, die sich um das leibliche Wohl kümmern.

Der nächste Gottesdienst unter der Empore ist der Bußgottesdienst am Freitag, 12. April um 19 Uhr und die Spätschicht an Gründonnerstag um 21.30, gestaltet als Ölbergwache Die nächste Frühschicht findet am Mittwoch, 10. April, statt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 04.04.2019