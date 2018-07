Gemeinsam verbrachte Zeit genossen

Anzeige

An einem Tag nahmen die Freudenberger Kinder ihren jeweiligen Partner mit in ihre Schule. Die drei Kleinsten gingen in den Kindergarten St. Josef. In der Zwischenzeit lernen die Erwachsenen allerhand über Miltenberg und die Braukunst bei der Brauerei „Faust“. Später fuhren alle zur Papiermühle nach Homburg. Dort konnten die Kinder Papier schöpfen und pressen. Zum Abschluss gab es noch ein Picknick.

Den Weg zur Freudenberger Burg hatte sich manch einer leichter vorgestellt. Nach einer kleinen Verschnaufpause, einem kleinen geschichtlichen Abriss über die Burg und der Besichtigung der Keller ging es wieder in die Stadt. In der Firma Rauch Möbelwerke erklärte H. Sasse den Gästen die Geschichte des Unternehmens und die Entwicklung der Möbelindustrie. F. Welk gab einen Einblick in die aktuelle Ausstellung der Firma. Besonders angetan waren die jungen Besucher dann vom Tischkicker in der Lehrwerkstatt und der süßen Überraschung von H. Hofmann.

Beim so genannten „Schnitzelabend“ in der Aula trafen sich alle Franzosen, deren Gastgeber und Mitglieder des Deutsch-Französischen Clubs.

Das Trommelprojekt der Lindtalschule in der angrenzenden Turnhalle zog einige Aufmerksamkeit auf sich, so dass später Franzosen, Deutsche und Schulkinder gemeinsam trommelten.

