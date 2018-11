Genau hinschauen, wenn andere ausgegrenzt werden

Freudenberg.Die Reichspogromnacht war vor 80 Jahren der Beginn der großen Judenverfolgung in Deutschland durch die Nationalsozialisten. An deren Jahrestag am Freitag kamen viele Freudenberger auf Einladung der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentuis am Gedenkstein für die Opfer des NS-Regimes in der Zollgasse zusammen. Gemeinsam gedachten sie den Ermordeten und beteten für Frieden.

Mit der Reichspogromnacht habe in Deutschland eine neue Dimension der Jugendverfolgung begonnen, erinnerten die Vorbeter. Plünderungen, Zerstörungen jüdischer Häuser und Synagogen fanden überall im Land statt. In der Nacht nach der Reichspogromnacht sei das Innere der Freudenberger Synagoge zerstört und die Bücher und Gewänder hinausgeworfen worden. Sie habe man am Mainufer verbrennen wollen.

Das Gebäude selbst sei unbeschädigt geblieben. Am 22. Oktober 1940 wurden eine große Zahl von Juden aus Freudenberg deportiert. Nur zwei Kinder hatten dank selbstloser Bürger überlebt.

Nachdem die Menschen am Freitag am Gedenkstein still dem Läuten der Glocken gelauscht hatten, wurden die Namen all jener verlesen, die als Juden, als Sinti und Roma und durch das Euthanasieprogramm den Tod fanden. Die lange Liste der Namen erzeugte eine bedrückte Stimmung. Gemeinsam wurde für die Opfer gebetet.

Im Wechsel sprach man den Psalm 130, denn Psalme seien der gemeinsame Gebetsschatz von Juden und Christen. Die Redner riefen dazu auf, hinzuschauen, wenn andere andere ausgegrenzt werden und sich für Frieden einzusetzen. So etwas wie damals dürfe nie wieder geschehen. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018