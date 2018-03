Grein folgt auf Grein

Anzeige

Rauenberg.Zu seiner jährlichen Mitgliederversammlung traf sich der Heimat- und Kulturverein Rauenberg am Sonntag im Sportheim.

Nach der Begrüßung der Versammlung durch die Vorsitzende Renate Vollmer, ließ Schriftführer Jens Weimer das vergangene Jahr in seinem Bericht Revue passieren. Besonders in Erinnerung bleibt der Kommersabend, an dem auf 40 Jahre Vereinsgeschichte zurückgeblickt und die Gründungsmitglieder geehrt wurden. Ein Sommernachtfest mit „Dorfstrand und Karibik-Bar“ und ein Adventsfenster am renovierten „Woochhäusle“ waren weitere Höhepunkte im Programm des Vereines.

Die Grußworte des Bürgermeisters Roger Henning überbrachte Ortsvorsteher Siegbert Weis. Er bedankte sich für die Arbeit der Vereins, sei es die Beteiligung an Veranstaltungen oder die Pflege der Anlagen, wie Blumenbeete oder Grünflächen um die Bildstöcke.