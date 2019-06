Große Herausforderung bestens gemeistert

Die 17. Freudenberger Burgfestspiele haben begonnen. Zwar litt die Premiere von „Die Päpstin“ ein wenig unter dem Wetter, trotzdem waren bei der anschließenden Feier alle Akteure zufrieden.

Freudenberg. Der Schirmherr fehlte, als es nach der Vorstellung hinunter auf die Burgwiese zur traditionellen Premierenfeier ging. Zuvor hatte der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Professor Dr. Wolfgang Reinhart, seine „Aufgabe“ bestens erfüllt, wie ihm schmunzelnd bescheinigt wurde.

Der große Regen, der stundenlang vom Himmel prasselte, hörte auf, kurz nachdem der Politiker am Ort des Geschehens eingetroffen war. Reinhart war in Begleitung seiner Frau Gabriele und – erstmals – seines Sohns Raphael nach Freudenberg gekommen. Für den jungen Mann war es dann doch ein wenig spät geworden, und so machte sich die Familie gleich nach der Aufführung auf den Weg nach Hause. Die Grüße und die Anerkennung des Schirmherrn für das Geleistete richtete Bürgermeister Roger Henning aus. Henning wusste auch, dass Raphael begeistert gewesen sei.

Sehr angetan von dem Gebotenen zeigten sich der Landrat des Kreises Miltenberg, Jens Marco Scherf, und Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn. Wie er selbst im Übrigen auch, daraus machte Roger Henning keinen Hehl. „Grandios, wie immer“, war er voll des Lobes. Nicht nur für die Akteure auf der Bühne, sondern auch für die vielen, vielen Mitwirkenden und Helfer hinter den Kulissen. „Als Bürgermeister kann man wirklich stolz auf sie alle sein.“ Die Entscheidung, mit „Die Päpstin“, für die Boris Wagner das Schauspiel von Susanna Felicitas Wolf nach dem Bestsellerroman von Donna Woolfolk Cross eigens für die Freudenburg bearbeitet hatte, einmal ein dem Publikum bekanntes Stück zu spielen und damit vom eigentlichen „Freudenberger Weg“ abzuweichen, sei eine richtige gewesen, so Henning. „Die Zuschauer sind begeistert. Danke, das habt ihr toll gemacht.“

Engagement und Leidenschaft

Die Wahl gerade dieses Stoffes, „hoch aktuell und problematisch“, wie der Vorsitzende des Burgschauspielvereins Hartmut Beil anmerkte, habe alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt, machte Regisseur und Autor Boris Wagner deutlich. Spiele man so ein bekanntes Stück, „dann muss auch drin sein, was außen draufsteht“. Wagner erinnerte an kontroverse Diskussionen, die sich vor allem um die Frage drehten, was aus den opulenten Vorlagen man in die „Freudenburg-Fassung“ übernehme und was man weglasse. „Ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen.“ Er könne sich bei allen Mitwirkenden nur bedanken, schwärmte er von Engagement, Begeisterung, Leidenschaft.

Beifall brandete auf, als Wagner, entgegen dem, was er sich eigentlich vorgenommen hatte, doch einzelne Namen nannte und insbesondere die jüngsten Darstellerinnen und Darsteller heraushob. In der Tat hatten Esther und Nina Hoff, die die Hauptfigur „Johanna“ als Kind und als Jugendliche spielten, aber auch Aaron Scheiber und Florian Fritsche als ihr Bruder Johannes in den gleichen Lebensphasen, beeindruckende Leistungen geboten.

Ein Extralob des Regisseurs und Autors verdienten sich darüber hinaus die „Neulinge“, wie Marvin Luh, Benjamin Ihlo und Birger-Daniel Grein sowie „Fast-Neuling“ Robert Lazarus, der nach Jahrzehnten wieder auf die Bühne der Freudenburg zurückgekehrt war.

Weil er dann schon mal dabei war, klatschte Wagner auch Eva Bauer als erwachsener Johanna symbolisch Beifall und erwähnte schmunzelnd, dass Detlef Scheiber in drei Rollen zu sehen war, in zweien davon an diesem Abend „starb“, was auch nicht jedem Schauspieler „vergönnt“ sei. Taliko Hofmann allerdings teilte Scheibers Schicksal. Sowohl als Johannas älterer Bruder Matthias, als auch als ihr Beinahe-Ehemann Kuno segnete er das Zeitliche.

Zu den etwas skeptischeren Stimmen im Premierenpublikum gehörte die von Bernhard Setzwein, Autor der Stücke „Niegedacht“ und „Fremde Stimmen“. Der outete sich, kein Freund des Umschreibens von Romanen zu sein und war sich „nicht sicher, ob es richtig ist, vor allem aus ökonomischen Gründen, vom eigentlich sympathischen Weg abzuweichen“, auf der Freudenburg Stücke mit lokalem Bezug zu spielen und stattdessen auf populäre Stoffe zu setzen.

Die kritischen Anmerkungen schmälerten aber nicht die Anerkennung für die Leistung des Ensembles. Auch darin war er sich einig mit Dr. Gerda und Paul Pagel, die so etwas wie die „Eltern“ der Burgfestspiele sind. Sie ließen sich auch diese Premiere wieder nicht entgehen ließen.

