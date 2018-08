Großer Schaden, nur geringe Beute

Freudenberg.Lediglich einen 20-Euro-Schein erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch am Freitag in ein Wohnhaus in der Freudenberger Königsstraße.

Wie es im Bericht der Polizei heißt, wuchteten die Täter zwischen 16 und 23 Uhr eine Terrassentür auf. Dadurch gelangten sie ins Gebäudeinnere. Dort durchsuchten sie alle Schränke und Kommoden. Entwendet wurde nur der 20-Euro-Schein, der noch ein Stück aus einer Spardose herausragte.

Der angerichtete Sachschaden wird von der Polizei auf über 1000 Euro geschätzt.

Nun werden Zeugen gesucht, die im infrage kommenden Zeitraum in der Königstraße, der Hauptstraße oder am Dürrbachweg verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter Telefon 09342/91890, entgegen.

