Großes Engagement für die Allgemeinheit

Zwölf verdiente Frauen und Männer aus der Gesamtstadt Freudenberg wurden für ihr jahrelanges ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Kirche und Kommunalpolitik mit Bürgermedaillen geehrt.

Rauenberg. „Wenn jeder dem anderen helfen würde, wäre allen geholfen.“ Diesen Ausspruch von Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach zitierte Bürgermeister Roger Henning bei der Verleihung der Auszeichnungen in Gold, Silber oder Bronze am Samstagabend in der Rauenberger Raubachhalle.

Die erste Verleihung der Bürgermedaillen fand 2014 statt, zwei weitere 2015 und 2016. Dann wurden die Richtlinien geändert. Seitdem erfolgt alle zwei Jahre die Auszeichnung verdienter Bürger.

Faires Punktesystem

Die von den Vereinen und Verbänden vorgeschlagenen Personen werden nach einem Punktesystem eingestuft, um es für alle fair und transparent zu machen. Dabei gibt die Bürgermedaille ab 70 Punkten in Bronze, ab 150 Punkten in Silber und ab 200 Punkten in Gold. So bekommt zum Beispiel ein Vorsitzender oder Ortsvorsteher sechs Punkte für jedes Jahr „Dienst“, ein Jugendleiter oder Feuerwehrmann drei Zähler. Kumulation aus mehreren Vereinen ist bis zu einer Gesamtpunktzahl von acht Punkten pro Jahr möglich. Denn viele der Ausgezeichneten helfen an mehreren Stellen mit.

Die höchste Punktzahl mit sagenhaften 300 Zählern erreichte diesmal Albin Seubert. Er wirkte beim FC Rauenberg als Vorsitzender, Mitglied im Spielausschuss und Kassenwart, außerdem als Kassenwart im Förderverein Schulsporthalle und als Beisitzer und stellvertretender Vorsitzender im Heimat- und Kulturverein. Von 1992 bis 2009 war er Mitglied des Ortschaftsrats.

Zunächst lobte Henning das große Engagement der vielen Vereine und Hilfsorganisationen in der „Kleinstadt mit Herz“. Er dankte den ehrenamtlich Tätigen für Zeit, Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit: „Erst durch Menschen wie Sie wird unsere Gesellschaft lebendiger und wärmer. Das ist gerade in diesen Zeiten, in denen wir nahezu atemlos von Krise zu Krise hechten, umso wichtiger.“

Das Ehrenamt, so der Bürgermeister weiter, gebe aber auch viel zurück. Man komme in Kontakt mit Menschen, bekomme mehr Selbstbewusstsein und erfahre das Glück von Menschen, die lächelnd „Danke“ sagen.

Etwas Sorge bereite ihm, dass in vielen Vereinen der Nachwuchs fehle, bekannte Henning. Doch er sei zuversichtlich, betonte er. Die 60 Kerbeburschen, die gerne mit anpacken würden, nannte er als ein positives Beispiel.

Wichtig ist der Stadtverwaltung ein würdiger Rahmen der Bürgermedaillen-Verleihung. Für diesen sorgten neben der mit Fahnen der Ortschaften geschmückten Halle der Musikverein und der Gesangsverein mit ihrer gelungenen musikalischen Umrahmung. Das am Ende gesungene „Badnerlied“ und die Nationalhymne, schwungvoll begleitet von der Kapelle, unterstrichen die Wertigkeit des ehrenamtlichen Engagements für das gesellschaftliche Zusammenleben. nad

