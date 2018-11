Grundlage für weitere Stadtentwicklung

Der Freudenberger Gemeinderat legte am Montag die Grundlage für einen Antrag zur städtebaulichen Förderung. Diese stellt eine zentrale Basis für die Entwicklung der Kommune dar.

Freudenberg. „Die Stadt Freudenberg beantragt für die neu geplanten Sanierungsgebiete „Historische Altstadt II“ und „Entwicklung Rauchwerk I und angrenzende Bereiche“ die Aufnahme in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung ab 2019“: So lautete der einstimmige Beschluss des Gemeinderats am Montag im Sitzungssaal. Als Grundlage für die Antragsstellung wurde zudem dem „Gesamtörtlichen Entwicklungskonzept (GEK)“ zugestimmt.

Hinter diesem kurz formulierten Beschluss steht eine große Hoffnung. „Eine Umsetzung solch großer Erneuerungsprojekte ist nur dann möglich, wenn sie in ein städtebauliches Förderprogramm aufgenommen werden“, erklärte Thorsten Peper von der LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH (KE) in seinem Vortrag. Er ging auf die bisherige Entwicklung im Antragsprozess ein.

Bürgerbeteiligung

Unter breiter Bürgerbeteiligung habe man ein GEK für die gesamte Stadt mit Ortsteilen erstellt. Es war Grundlage für die Antragstellung an einem gebietsbezogenen integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) „Historische Altstadt und Norderweiterung“. Der Förderantrag für das ISEK belief sich auf insgesamt 5,65 Millionen Euro.

Nach der Antragstellung hatte sich jedoch die Ausgangssituation in der Kernstadt verändert. Die Firma Rauch hatte die Stadt über ihre Verlagerungspläne informiert. Das Werk eins wird demnach nicht mehr für den Firmenablauf benötigt. „Damit werden mittelfristig rund vier Hektar zwischen der historischen Altstadt und dem nördlichen Stadtbereich für eine städtebauliche Entwicklung frei“, heißt es in der Sitzungsvorlage. So beschloss der Gemeinderat im März, den ursprünglichen Antrag zurückzuziehen, um für 2019 beim Land einen aktualisierten Antrag zu stellen.

Im September gab es dazu einen Ortstermin mit Fachleuten des Landesministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und des Regierungspräsidiums Stuttgart. Auf Empfehlung des Ministeriums wird man zwei getrennte Förderanträge stellen.

Der erste Antrag umfasst das Gebiet „Historische Altstadt II“ mit rund 7,7 Hektar. Es soll gemäß des bestehenden ISEK folgende Schwerpunkte haben: Aufwertung des Altstadteingangs Süd und Schaffung von Parkmöglichkeiten, Weiterentwicklung des Kultur-, Gastronomie- und Beherbergungsstandorts Altstadt, Modernisierung Hauptstraße 105, Rückbaumaßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und zur Schaffung zeitgemäßen Wohnraums, Private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Umgestaltung Hauptstraße.

Nach den bisherigen Erfahrungen schätzt man den Finanzrahmen für die Entwicklung auf 2,675 Millionen Euro. Bürgermeister Roger Henning verwies darauf, dass man den Finanzrahmen für die Altstadt im Vergleich zum Ursprungsantrag um drei Millionen Euro kürzen musste, da nun zwei Gebiete vorliegen. „Dass sich die Vertreter des Regierungspräsidiums zwei Sanierungsgebiete in einer Stadt vorstellen können, ist eine absolute Ausnahme“, betonte er. Das Gebiet „Entwicklung Rauchwerk I und angrenzende Bereiche“ umfasst rund 8,2 Hektar. Die Kosten werden mit 3,625 Millionen Euro beziffert. Ziel ist zum einen eine Aufwertung des Bereichs „Wertheimer Tor“ als Bindeglied zwischen historischen Altstadt und „Neue Stadtmitte“ mit Verlagerung der Feuerwehr und Schaffung und Modernisierung von Wohnraum.

Im Bereich Entwicklung „Neue Stadtmitte“ geht es um Bildung mit den Schulen und deren Umgebung sowie die Bereiche Wohnen, Freizeit, Erholung, Wassersport, Einzelhandel und Dienstleistung, Gastronomie und Beherbergung. Der Kultur,- Freizeit- und Bildungsstandort soll weiterentwickelt werden. Zudem sind Rückbaumaßnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und zur Schaffung zeitgemäßen Wohnraums vorgesehen.

„Solche Entwicklungen laufen über Jahre“, so Peper. Bei den Maßnahmen tragen Bund oder Land im Falle einer Aufnahme in das Förderprogramm 60 Prozent der Kosten, 40 Prozent hat die Stadt Freudenberg zu schultern. Im Erneuerungsgebiet wären auch steuerliche Sonderabschreibungen für private Immobilienbesitzer möglich. Aktuell liegt ein Fördermittelbescheid des Programms „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ für die Fläche Rauchwerk I vor. Die Fördersumme von 23 200 Euro wird für die Erstellung eines Entwicklungskonzepts genutzt.

Aus dem Gemeinderat kamen mehrere Anfragen zur Thematik. So wurde geklärt, dass die Laufzeit der städtebaulichen Förderung mindestens acht Jahre ab Genehmigung beträgt, sich jedoch zumeist auf über zehn Jahre erstreckt.

Die im Antrag angegebenen Kostenschätzungen seien nur eine Grundlage, um ins Programm aufgenommen zu werden. „Die Stadt kann jedes Jahr einen Aufstockungsantrag beim Land Baden-Württemberg für das Gebiet stellen“, so Peper. Diesem würde im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel im Regelfall entsprochen. Zusätzlich zur städtebaulichen Förderung ist in der Altstadt eine Förderung über den Denkmalschutz mit 20 Prozent on top möglich.

Ob eine Aufnahme in das städtebauliche Förderprogramm gelingt, kann man nicht sicher sagen. „Wir tun aber alles dafür, und der Besuch der Regierungsvertreter ist ein gutes Zeichen“, so Henning. Auf eine Bürgerfrage erklärte er, aktuell gebe es noch keine Entscheidungen, wie es mit dem Werk I konkret weiter geht. Man wird Gespräche führen. „Wir können sowohl als Eigentümer von Flächen, aber auch über den Flächennutzungsplan gestalten.“

