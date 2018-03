Gute Angebote zogen die Besucher an

Anzeige

Henning trug wieder ein Gedicht vor. Dieses Mal hatte er sich für „Niemand zufrieden“ von Eduard Mörike entschieden. Am Beispiel von einer Blume und einem Schmetterling handelt es vom Streben nach stetiger Veränderung anstatt mit dem, was man hat, zufrieden zu sein. „Gehen sie beschwingt in den Frühling“, wünschte er den Gästen und den Ausstellern gute Geschäfte.

Petra Fiederling vom Tourismusbüro der Stadt stellte den Markt vor. Neben verschiedenen Programmpunkten für Kinder und Erwachsene gab es 32 Stände. „Lassen sie es sich heute gut gehen“, empfahl sie den besuchern. Zudem warb sie für die Freudenberger Kulturwoche vom 21. bis 29. Juli. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen.

Für die passende Musik auf der Mainterrasse sorgte das Akustikduo „Romanike Dinnermusik“, bestehend aus Ulrike Walter (Gesang) und Roman Doubravsky (Gitarre). Neben der Gastronomie im Mainvorland gab es Stände mit Wildspezialitäten, Weinen sowie Süßem und Herzhaftem. Auch der Türkische Kulturverein sorgte dafür, dass der Hunger zahlreicher besucher gestillt wurde. Am Stand des Fördervereins der Lindtal-Grundschule verkauften die Kinder Waffeln und österliche Brotaufstriche. So konnte man ein „Osterhasenfrühstück“ erstehen, dass dank Karotten und Früchten ein besonderes Geschmackserlebnis bieten dürfte. Der Förderverein der Eichwald-Grundschule verkaufte Bücher und CDs. Selbstgemachtes war eines der großen Themen beim Markt. So gab es etwa Kunsthandwerk aus Holz sowie selbst gemachte Kleidung und Dekoration aus Stoff und Wolle. Interessant fanden es viele, dem Korbflechter bei der Arbeit zuzusehen. Ergänzt wurde das breite Spektrum durch Handtaschen, Schmuck sowie vielen nützlichen und schönen Dingen.

An einigen Ständen gab es zudem für Klein und Groß Spielmöglichkeiten. Freunde alter Gegenstände kamen bei Flohmarkt auf ihre Kosten. Vertreten waren zudem verschiedene Vereine und Parteien. Am Fairtrade-Stand konnte man sich nicht nur über den Freudenberger Einsatz auf diesem gebiet informieren. Es gab eine Vielzahl fair gehandelter Produkte zu probieren und natürlich auch zu erwerben.

Auf die Kinder warteten eine große Hüpfburg und ein Karussell. Unter dem Motto „Fun for Kids“ durften sich Mädchen und Jungen verkleiden und ein lustiges Erinnerungsfoto mit nach Hause nehmen. Zudem gab es für sie drei Aufführungen eines Puppentheaters. Zur Abwechslung trugen auch die Ausstellungen in der Amtshausgalerie und im Rathaus bei. Das „Trio Art“ spielte unplugged auf der Mainterrasse. Einer der Höhepunkte des Frühjahrsmarkts war die Übergabe des Fairtrade-Siegels an Freudenberg (siehe weiteren Bericht).

Info: Weitere Bilder vom Frühlingsmarkt gibt es in einer Fotostrecke unter www.fnweb.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018