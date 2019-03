Hauptanliegen bleibt die Schwimmausbildung

Boxtal.Eine solide finanzielle Entwicklung, ein aktiver Vorstand, Gymnastikangebot, Zeltlager, Ausflüge, Theateraufführung und nicht zuletzt die Schwimmausbildung – die DLRG Boxtal ist gut aufgestellt.

Die DLRG Boxtal führte am vergangenen Sonntag im Gasthof „Rose“ in Boxtal ihre Generalversammlung durch. Dazu konnte der Vorsitzende Rolf Döhner neben dem Mondfelder Ortsvorsteher Eberhard Roth auch Peter Eckert, der den Bürgermeister Roger Henning vertrat, und den lediglich 16 Mitglieder begrüßen. Döhner äußerte entsprechend sein Bedauern über den geringen Besuch der Veranstaltung.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr berichtet Döhner, dass neben der Faschingsfeier, welche die DLRG im Jahr 2018 allein durchführen musste, sich der Verein auch an der Theateraufführung beteiligt hat. Mit 14 Kindern sei wieder ein Pfingstzeltlager in Ubstadt-Weiher durchgeführt worden.

Zentrale Aufgabe der DLRG bliebe jedoch die Anfänger-Schwimmausbildung und die Rettungs-Schwimmausbildung, betonte Döhner. An der Anfängerschwimmausbildung Winter 2018/Frühjahr 2019 nahmen 14 Kinder teil. 25 Meter Streckenschwimmen, ein Sprung vom Beckenrand und das Heraufholen eines Tauchrings aus schultertiefen Wasser bedeutete für Viele eine große Herausforderung.

Die Winterausbildung 2018/2019 konnte leider mangels Beteiligung nicht durchgeführt werden. Dies ist umso bedauerlicher, weil nach einer bundesweiten Studie jedes zweite Kind im Grundschulalter laut Döhner nicht schwimmen kann. Nach dem Besuch der Grundschule sei es noch jedes dritte Kind.

Die Rettungsschwimmausbildung wurde wieder an neun Montagen im Schwimmbad in Külsheim durchgeführt. Hier nehmen Kinder aus drei Gemeinden und acht Ortschaften (Boxtal, Mondfeld, Rauenberg, Wessental, Ebenheid, Neunkirchen,Umpfenbach und Richelbach) teil, die alle mit dem Bus zur Schwimmhalle werden. Döhner brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, dass dieses Angebot noch besser genutzt wird.

Die Schriftführerin Petra Leisering trug stellvertretend für die Gymnastikleiterin Barbara Enzmann deren Bericht vor. Die Gruppe traf sich an 39 Abenden zur Frauengymnastik und beteiligte sich mit einem Auftritt an der Faschingsveranstaltung der DLRG. Trainingsfleißigste waren Silvia Kessler, Karin Scheurich und Petra Leisering mit 38 Teilnahmen. Neben einem Ausflug im Sommer nach Nürnberg wurde im Dezember der Weihnachtsmarkt in Aschaffenburg besucht.

Kassenwart Peter Farrenkopf berichtete über eine solide finanzielle Entwicklung. Die Ausgaben hätten voll durch Mitgliedsbeiträge, Veranstaltungen und Spenden gedeckt werden können. Der Mitgliederstand würde sich am Jahresende auf 171 Mitglieder, davon 27 Jugendliche und 144 Erwachsene belaufen. Insgesamt sei die Zahl leicht rückläufig.

Wichtiger Stellenwert

In seinem Grußwort als Stellvertreter des Bürgermeisters unterstrich Peter Eckert den Stellenwert der DLRG im Vereinsleben des Ortes und dankte dem Verein für dessen Arbeit.

Ortsvorsteher Eberhard Roth aus Mondfeld freute sich, dass nach einer Pause nunmehr auch wieder Mondfelder Kinder an der Schwimmausbildung teilnehmen würden. Er sei durch die Veröffentlichungen der Vereinsnachrichten der DLRG im „Mondfelder Ortsblättle“ gerne bereit, dessen Arbeit zu unterstützen.

Ehrungen

Im Anschluss an die Grußworte ehrte der Vorsitzende Rolf Döhner Jürgen Wienand und Peter Schlegel für ihre zehnjährige Mitgliedschaft und Peter Eckert, Rosemarie Müller, Gabriele Weimer und Edgar Oetzel (siehe Bild) für deren 50-jährige Mitgliedschaft. Leider waren trotz schriftlicher Einladung nicht alle zu Ehrenden anwesend. Luise Zipprich und Hans-Peter Weimer konnten auf eine 25-jährige Zugehörigkeit und Armin Böxler, Peter Eckert II, und Monika Spachmann auf eine 50-jährige Mitgliedschaft zurückblicken und werden nachträglich die Ehrenurkunde überreicht bekommen.

Die Neuwahlen

Die anschließenden Neuwahlen bestätigten Rolf Döhner als Vorsitzenden, Jürgen Schwind als Stellvertreter, Peter Farrenkopf als Kassier, Petra Leisering als Schriftführer. Jürgen Schwind wurde technischer Leiter und Matteo und Madeleine Döhner dessen Stellvertreter. Als Gerätewart stellt sich Matteo Döhner zur Verfügung. Als Beisitzer unterstützen künftig Steffi Grän, Elisabeth Schlegel, Barbara Enzmann und Jürgen Wienand die Vorstandschaft. Peter Eckert und Moni Spachmann wurden für weitere drei Jahre als Kassenprüfer gewählt.

In seiner Vorschau wies der alte und neue Vorsitzende Döhner darauf hin, dass sich die DLRG an der Aktion Frühjahrsputz am 30. März beteilige. Das alljährliche Zeltlager werde dieses Jahr vom 24. bis 31. August durchgeführt. Im Herbst beteilige sich die DLRG auch wieder mit anderen Boxtaler Vereinen am autofreien Sonntag mit einem Verpflegungsstand an der „Rosenmühle“.

