Herausragend engagiert

Vereinsvorsitzende Claudia Müssig gab bekannt, dass aufgrund der neuen Situation in beiden Chören und dem Einbau der Trennwand noch nicht absehbar ist, wie sich die Finanzen des Vereins in Zukunft entwickeln. Gegebenenfalls wird dies in der Hauptversammlung im nächsten Jahr erneut thematisiert.

Als Probefleißigster des Männerchors wurde Michael Beck hervorgehoben. Annette Kirchgäßner erhielt für Ihre hundertprozentige Probenbeteiligung bei Belcanto ebenfalls ein kleines Präsent.

Für Michael Kirchgäßner, der als Beisitzer in der Verwaltung ausgeschieden ist, wurde Eberhard Mai einstimmig in das Amt gewählt.

21 Jahre lang die Chöre dirigiert

Anschließend folgte eine besondere Ehrung. Walter Kirchgäßner wurde für seine Dienste im Männergesangverein zum Ehrendirigenten ernannt. Er war unter anderem 40 Jahre in der Verwaltung tätig, davon zehn Jahre als stellvertretender Vereinsvorsitzender. Zudem war er von 1996 bis Ende 2017 Dirigent beider Chöre. mgv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018