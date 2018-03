Historientage und Operngala

Anzeige

Bei der „Romantischen Operngala“ auf der Freudenburg unter der Überschrift „Von Sevilla nach Wien“ gastieren zum zweiten Mal die Rhein-Main-Philharmoniker am Samstag, 28. Juli, um 19.30 Uhr unter dem Dirigat von Professor Hans Härle auf der Freudenburg. In diesem Jahr führt die musikalische Reise „von Sevilla nach Wien“. Neben Ausschnitten aus Bizets Oper „Carmen“, wird die 15-jährige Ausnahme-Geigerin Laura Ochmann, die zu den fünf größten Nachwuchstalenten Deutschlands zählt, die „Carmen-Fantasie“ von Pablo Sarasate spielen. Dieses Werk zählt für Violinisten zu den schwierigsten und gefürchtetsten in der Violin-Literatur. Im zweiten Teil des Abends präsentieren internationale Gesangssolisten der Opera Classica – begleitet von den Rhein-Main-Philharmonikern – berühmte Melodien aus der Wiener Operette von Komponisten wie Johann Strauß, Emmerich Kalman und Franz Lehar auf.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.03.2018