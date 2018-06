Historisches soll erhalten bleiben

Anzeige

„Alles was man in den Friedhof investiert, muss in den Gebühren umgelegt werden.“ Diese dürften aber nicht zu hoch werden.

Mit der Überplanung wurde der Landschaftsarchitekt Thomas Struchholz aus Veitshöchheim beauftragt. Er stellte den Räten und Öffentlichkeit seine ersten Ideen vor. Diese lassen sich, ergänzte Henning, auch auf die Friedhöfe in den anderen Ortsteilen übertragen.

„Friedhöfe werden durch ein Netzwerk vieler Einflüsse und Abhängigkeiten bestimmt, die den Menschen tief ins Herz gehen“, betonte Struchholz. Beziehe man die Bürger nicht in die Planungen mit ein, verliere ein Friedhof an Akzeptanz. Aus diesem Grund waren ihm und den Räten am Abend auch die Ansichten der Anwesenden wichtig.

Neue Trends

Generell hätten sich in den letzten Jahren mehrere neue Trends im Bestattungswesen ergeben. Die Vielfalt der Grabformen nehme zu verwies er unter anderem auf naturnahe Bestattungsformen wie den Friedwald. „Heute wächst die Bedeutung von leicht zu pflegenden Grabstätten mit kürzerer Pflegeverpflichtung“, stellt er fest. Außerdem nehme die Zahl der Urnenbestattungen stetig zu. Das Interesse am Erdgrab hingegen gehe zurück.

Veränderungen gebe es auch beim Kostenbewusstsein. Bei den Ausgaben und den damit einhergehenden späteren Gebühren müssten Gemeinden auch die sozialen Anforderungen berücksichtigen. Struchholz betonte, dass eine Gesamtplanung sich auf einen Zeitraum von über 30 Jahren auswirkt. Die bauliche Umsetzung könne nur abschnittsweise und über eine längere Zeit erfolgen.

Heute sind Friedhöfe zumeist als lange Gräberreihen aufgebaut. Struchholz setzte in seinen Planungen auf ein modernes Konzept. Es teilt den Friedhof in verschiedene gestaltete Bereiche, sogenannte Quartiere ein und verbindet unterschiedliche Grabformen.

Für die Zukunft stelle sich die Frage, wie lange die Familiengräber gehalten werden. Zudem seien Ruhefristen von über 30 Jahren für die Angehörigen fast nicht mehr bezahlbar und zu pflegen.

Die Schwierigkeit bei den Planungen ist die Vorhersage, welche Grabausgestaltung sich die Menschen in Zukunft wünschen. Es gelte deshalb, verschiedene Angebote geschickt zu implantieren.

Weiter zeigte er die Auswirkungen der Trends auf die örtlichen Friedhöfe auf. Durch Grabauflassungen entsteht ein Flickenteppich in der Fläche.

Mit Zunahme der Urnengräber wächst die Größe der öffentlichen Freifläche und damit der Pflegeaufwand für den Bauhof. Dies steigere letztlich auch die Friedhofsgebühren. Eine Gefahr sah der landschaftsarchitekt im Verlust der örtlichen Geschichte, die an einem Ruheort zu finden ist. Auch historisch bedeutende Grabsteine würden nach der Ruhefrist oft einfach entsorgt. Er appellierte an den Gemeinderat, solche Steine mit Bedeutung an historischer Stätte zu erhalten. „Die Anforderungen an Friedhöfe sind heute völlig andere als früher und ändern sich ständig“, fasste er zusammen. Daraus ergeben sich für ihn mehrere Ansatzpunkte um die Ruheorte zu gestalten.

Diese umfassen die Schaffung kleiner, wandelbarer Einheiten, Maßnahmen um den Pflegeaufwand zu minimieren aber gleichzeitig die Aufenthaltsqualität der Besucher deutlich zu erhöhen, ein breites Angebot an Grabarten und Fristen, sowie Ideen um Geschichte, Gebet und Meditation in den Vordergrund zu bringen. Außerdem sei es wichtig, Werbung für die Anlagen und das besondere Angebot zu machen.

Bei der variablen Nutzungsdauer empfahl er eine Herabsetzung der Ruhefrist auf zwölf Jahre. Danach können die Familien die Pacht auf eigenen Wunsch natürlich verlängern.

Im Laufe des Vortrags präsentierte er viele Gestaltungsbeispiele aus Deutschland und Europa. Darunter auch die komplette Neugestaltung eines Friedhofs aus Veitshöchheim, die er durchgeführt hatte und die bei den Bürgern auf großen Anklang traf.

Ein Ort für die Trauer

Ein großes Anliegen für ihn ist die Schaffung eines Bereichs für die Bestattung verstorbener Föten. Dieser Ort sei für die Trauerarbeit der Familien sehr wichtig.

Bei den von ihm präsentierten Ideen ging es auch darum, Konzepte vorzustellen, die den Pflegeaufwand für die Angehörigen möglichst stark minimieren und dennoch schöne Gräber ermöglichen. „Der Friedhof ist die Visitenkarte eines Ortes“, betonte er die Wichtigkeit einer ansprechenden Gesamtgestaltung.

Seine Ideen für den Freudenberger Friedhof diskutierte er ausführlich mit den Bürgern (siehe Artikel).

