Holzdecks fallen dem Rotstift zum Opfer

Freudenberg.Es ist ja nicht so, als hätte zumindest der alte Freudenberger Gemeinderat nicht bereits über die Attraktivitätssteigerung des Badesees und insbesondere über die Strandgestaltung des neuen Kinderbereichs diskutiert.

Alleine in diesem Jahr stand das Thema schon drei Mal auf der Tagesordnung. Zuletzt, allerdings aus unerfreulichem Anlass, im Mai. Da wurde die Ausschreibung für die Landschaftsbauarbeiten zur Strandgestaltung aufgehoben, da die beiden eingereichten Angebote um 20 Prozent, beziehungsweise sogar um mehr als 100 Prozent über der Kostenschätzung lagen (wir berichteten jeweils). Deshalb mussten die Kosten reduziert werden. So soll auf eine Baustraße verzichtet werden und die Zufahrt zur Baustelle, nachdem das Wasser abgelassen worden ist, über den asphaltierten Grund des Sees erfolgen. Die Breite der vorgesehenen Stege soll von 2,50 Meter auf zwei Meter verringert, statt sieben nur vier Gummistufen und statt vier nur zwei Wave-Jet-Düsen installiert werden. Die Holzdecks am Strand sollen entfallen, ebenso ein Spielgerät. Wobei letzteres noch nicht endgültig ist, gibt es laut Bürgermeister Roger Henning doch noch Hoffnungen auf Unterstützung durch Sponsoren.

Damit und durch weitere Maßnahmen, etwa durch Eigenleistungen in Teilbereichen, würden die Kosten für die Landschaftsbauarbeiten auf knapp 228 151 Euro sinken. Zu diesem Preis wurde der Auftrag dann auch an die Firma Hofmann aus Marktheidenfeld vergeben. Allerdings gegen die Stimme von Klaus Weimer (Freie Wähler). „Jetzt nimmt man Sachen heraus und die Kosten sind immer noch höher als ursprünglich vorgesehen“, hatte er die ausführliche Debatte eröffnet. Er sei der Meinung, das Projekt jetzt erst einmal sein zu lassen, denn „es ist zwar wichtig, aber nicht um jeden Preis“. Bedenken äußerte auch Lars Kaller (CDU), unter anderem wegen der verringerten Breite der Stege. Dass die Prioritäten falsch gesetzt würden, befand Ulrike Meier (Freie Wähler).

„Die Prioritäten haben Sie gesetzt“, machte darauf der Bürgermeister deutlich. Er sei bereit, über alles zu reden, „aber die Verwaltung hat genau so geplant, wie Sie es gewollt haben“, nahm Henning seine Mitarbeiter in Schutz. Er wies auch darauf hin, dass es einen Förderbescheid über 75 000 Euro für genau diese Maßnahme gebe. „Das Geld verbauen wir, oder wir geben den Bescheid zurück“, machte er die Alternativen klar. Der Freudenberger Badesee sei ein Familien-, kein Spaß- oder Sportbad. Deshalb sei es sinnvoll, die Attraktivität genau auf diesem Gebiet zu steigern.

Hartmut Beil (SPD) versicherte, dass der „Eindruck, dass wir das nicht wollen, der verkehrte“ sei. Hatte zuvor Weimer seine Ablehnung angekündigt, so sagte Christian Bartelt, er habe zwar auch Probleme, stimme aber zu. Denn mache man jetzt nichts, dann werde auch in den nächsten 20 Jahren nichts geschehen. So wurde mit dem bereits erwähnten Ergebnis abgestimmt. Der Bau der Holzstege für rund 60 000 Euro und die Sanierung der Toiletten erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. ek

