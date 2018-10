Jetzt sind die Meinungen der Boxtaler Bürger gefragt

Boxtal.Im Anschluss an das mobile Rathaus fand im Boxtaler Rathaus eine Ortschaftsratsitzung statt. Wie schon der Technische Ausschuss am Montag stimmte auch der Ortschaftsrat dem Bauantrag des Sägewerks Grein zu. Dabei geht es um die Errichtung einer zusätzlichen Heizungsanlage mit weiterem Kamin. Wie der Bauherr erläuterte, ist diese dringend erforderlich. Bei der Gestaltung der Anlage lege man Wert auf eine Einpassung in die Umgebung.

Ausführlich stellte in der Sitzung Ortsvorsteher Rolf Döhner erste Ideen zur Überplanung des Friedhofs im Ort vor. Als Planer wurde, wie auch für den Freudenberger Friedhof, Landschaftsarchitekt Dipl.-Ing. Thomas Struchholz aus Veitshöchheim beauftragt.

Die Überplanung betrifft hauptsächlich den alten Teil des Friedhofs. Der alte Friedhof weise eine quadratische Struktur auf. Einig war man sich, dass der Ortschaftsrat über eine detaillierte Gestaltung erst dann entscheidet, wen Struchholz seine Ideen den Räten und Bürgern vorgestellt hat.

Präsentiert wurden in der aktuellen Sitzung zwei erste grundlegende Ideen für eine Umgestaltung des alten Teils. Vorschlag eins sieht vor, den kreuzförmigen Weg zu belassen und vor dem bestehendem Kreuz eine Rundung zu schaffen. Vorschlag zwei sieht eine quadratische Form am Kreuz vor. Beide Pläne schlagen vor, in der Mauer zum neuen Teil einen Durchbruch zu schaffen. dadurch würden viele Möglichkeiten entstehen, die Wiese zu nutzen.

Rat Peter Eckert stellte fest: „Man sieht, dass Thomas Struchholz alte Friedhöfe am Herzen liegen.“ Wichtig war Eckert, die Gräber der beiden Pfarrer an einem würdigen Platz zu erhalten. Gleiches soll für ein Grab gelten, dessen Stein ein Zeichen der Boxtaler Steinmetzkunst und damit ein klassisches Denkmal sei.

Döhner machte darauf aufmerksam, dass man bei den Planungen auch den deutlichen Höhenversatz im Gelände berücksichtigen müsse. Ihm war wichtig, alle Bürger mit einzubeziehen. Er bat die Bürger deshalb um rege Beteiligung an der Diskussion um die Gestaltung. Die beiden Pläne werden nun im Ortsvorsteherzimmer öffentlich ausgehängt.

Bürgermeister Roger Henning bat den Ortschaftsrat zu entscheiden, welche der beiden Varianten sie grundlegend priorisieren. Diese soll dann Grundlage der weiteren Detailvorschläge werden.

Eckert ergänzte, dass sich der Rat auch Gedanken machen solle, welche Bestattungsformen man zukünftig anbieten will. Die Entscheidung zu grundlegenden Planvariante will das Gremium nun in seiner nächsten öffentlichen Sitzung treffen.

Als positiv wurde vermeldet, dass der Zugang zum Grünschnittcontainer am Friedhof inklusive Geländer inzwischen gut gelöst sei.

Eine Lösung gab es endlich auch für die Stühle und Tische im Gemeindezentrum. Nach langen Streitigkeiten habe man die ursprünglich gewünschten Möbel erhalten. Das Rückstaubecken des Rentalbachs wurde gereinigt.

Das Schaukelnest am Spielplatz wurde komplett erneuert. Die Küche des Gemeindezentrums wurde durch eine Fachfirma gereinigt. Dies soll nun einmal jährlich erfolgen.

Neue Straßen wurden in den Räum- und Streuplan aufgenommen. Neu hinzu kommt das Wegstück bis zum Friedhof, die Kirchstraße bis zur Brücke zur Rose und die Obere Aub bis Haus Nummer 30

Nicht aufgenommen werden konnte das Stück zwischen Gasthof Rose und der Volksbank, da es sich um ein ebenes Stück handelt.

Die Arbeiten zum Einbau des Hublifters für den behindertengerechter Zugang zum Gemeindezentrum gehen voran. Döhner hofft, dass der Lift bei der diesjährigen Seniorenfeier bereits nutzbar sein wird.

Zwei Punkte sorgten beim Ortsvorsteher für Unmut. Vor dem Glascontainer wurden Glasbausteine illegal abgelegt. dabei handele es sich um Bauschutt. Werde jemand bei so etwas erwischt, ahnde man den Verstoß, so Döhner.

Ein weiteres Ärgernis sei das Ablegen von nicht erlaubtem Material am Baumreisigplatz. Der Baumreisigplatz ist aktuell geschlossen um eine bessere Andienung zu schaffen. Eine Rückkehr auf den alten Reisigplatz ist nicht möglich, weil es sich dabei um Privatgrund handelt.

