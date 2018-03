Jugendbotschafterin zu Besuch

Anzeige

Freudenberg.„Was kennt ihr von Frankreich?“, fragt Anne Maelle Jarlaud die Kinder in den Freudenberger Grundschulen. Die Antworten sind vielfältig: vom allseits beliebten Baguette, über Camembert bis hin zum Eiffel-Turm. Um diese Basis zu erweitern und die Kinder für Frankreich zu begeistern, ist die Jugendbotschafterin des Deutsch-Französischen Jugendwerks und gebürtige Französin nach Freudenberg gekommen.

Spielerisch lernt Anne Maelle Jarlaud mit den Kindern ein paar einfache Vokabeln und integriert das Gelernte gleich in Spielen. Die Grundschüler sind begeistert, sowohl beim ersten Mal in Rauenberg, als auch bei der nächsten Etappe ihres Besuchs in Freudenberg.

Zum Abschluss erhalten die Kinder in beiden Schulen kleine Präsente vonAnne Maelle Jarlaud und bedanken sich natürlich mit einem „Merci“.