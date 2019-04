Jugendliche fordern einen Raum für sich

Boxtal.In der Sitzung des Ortschaftsrats Boxtal am Dienstag setzten sich Jugendliche des Dorfs für einen eigenen Jugendraum ein. Acht junge Leute waren gekommen und stellvertretend ihre Argumente vorzubringen. Bereits am vergangenen Sonntag hatten sie sich deswegen mit Ortsvorsteher Rolf Döhner getroffen. Den Jugendlichen steht als Treffpunkt zur Zeit ein Wohnwagen zur Verfügung, den sie sich mit Rauenberg teilen und der alle vier Wochen das Dorf wechselt. Aufgestellt wird er auf dem Sportplatzgelände. Positiv am Wohnwagen sei für die Jugendlichen, dass er ihnen überhaupt einen geschlossenen Treffpunkt biete, betonten sie. Die jungen Menschen sehen aber auch Nachteile. So sei der Wohnwagen für eine größere Anzahl von Jugendlichen zu klein. Schon acht von ihnen finden nicht mehr am Tisch Platz. Der Standort ist für fast alle Jugendlichen zu weit weg. Der Weg zum Wohnwagen sei schlecht beleuchtet und es gebe keinen ausreichenden Handyempfang. Letzterer sei auch im Notfall wichtig. Für einen eigenen Jugendraum spreche, dass man mehr Platz zum Beispiel für einen Billardtisch oder Tischkicker hätte. Nach dem Wunsch der jungen Leute sollte der Raum zentral im Ort liegen. Die Wege seien kürzer und auch gut ausgeleuchtet. Für die Jugendlichen aus Rauenberg würde dann der Wohnwagen zur Alleinnutzung zur Verfügung stehen. Dies wäre für sie ein großer Vorteil, denn die Sanierung des Jugendraums in Rauenberg sei wegen des schlechten Zustands kein einfaches Unterfangen.

„Wir und unsere Eltern würden bei der Renovierung eines Raums für uns so viel wie möglich selbst machen“, sagten die Jugendlichen zu. Als Vorschlag nannten sie den früheren Raum der Jugend im Anbau der alten Schule bei der Kirche. Es könne aber gerne auch ein anderer Raum sein, der groß genug und zentraler gelegen ist.

Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, übergaben sie den Räten eine Liste mit 203 Unterschriften von Erwachsenen und jugendlichen Dorfbewohnern. Diese hatten sie in rund 3,5 Stunden und von Tür zu Tür gehend gesammelt. „Wir wollen uns auch für die nächsten Jugendgenerationen einsetzen“, betonten sie bei der Übergabe der Liste.

Döhner erklärte, dass der Ortschaftsrat hinter dem Anliegen der Jugendlichen stehe. Bei der Wohnwagenlösung sei das Gremium nicht gefragt worden. Für die Nutzung des alten Raums der Jugend sah er jedoch einige Hindernisse. So gebe es keine funktionierenden Toiletten und das Stromnetz sei lebensgefährlich. Es gebe jedoch Alternativen, beispielsweise ein Raum im Sportheim oder Räume im Gemeindezentrum. Ersteres wurde aus Reihen der Räte befürwortet. Die Infrastruktur dort sei vorhanden. Eine der beiden Umkleiden mit Duschraum könnte zum Jugendraum umgebaut werden, da das Sportheim inzwischen einen eigenen Duschtrakt habe. So stehe immer noch eine Umkleide mit Dusche für einen Sportbetrieb zur Verfügung. Döhner verdeutlichte den Jugendlichen jedoch auch, dass man bei städtischen Gebäuden auf die Zustimmung des Bürgermeisters angewiesen sei. „Nach dessen Osterurlaub werde ich die Möglichkeiten eines Raums mit ihm erörtern“, versprach der Ortsvorsteher.

Die für einen Umbau oder eine Sanierung nötigen Gelder könne man frühestens im nächsten Haushaltsjahr einplanen, fügte er hinzu. Einig waren sich die Räte, dass man eine längerfristige Lösung finden müsse.

Unterstützung bekam die Jugend auch bei den Zuhörern der Sitzung. Diese schlugen vor, zu prüfen, welche Förderprogramme man für die Einrichtung eines Raums der Jugend nutzen könnte. bdg

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019