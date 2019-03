Kandidaten nominiert

Freudenberg.Der SPD-Ortsverein Freudenberg hat auf seinen Aufstellungsversammlungen seine Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistagswahlen am 26. Mai nominiert. Dabei stellte Ortsvereinsvorsitzender Rudi Zeiler stolz fest, dass es gelungen ist, die Zahl der Kandidaten zu erhöhen.

Für den SPD-Ortsverein kandidieren in der Reihenfolge der Listenplätze: Werner Beck (Arbeiter), Hartmut Beil (Studiendirektor i.R.), Lena Brand (Lehrerin), Detlev Hoff (Ingenieur), Peter Hofmann (Montagearbeiter), Peter Klement (Arbeiter), Mustafa Yilmaz (Montagearbeiter), Rudolf Zeiler (Rentner), Serkan Cetin (Physiotherapeut).

Für den Kreistag kandidieren Mustafa Yilmaz, Peter Klement, Werner Beck und Hartmut Beil.

Die Kandidaten laden in den Ortsteilen und in der Kernstadt zur persönlichen Vorstellung in die örtliche Gastronomie ein. Die Termine dazu werden noch bekannt gegeben.

Darüber hinaus ist der SPD-Ortsverein Freudenberg auch wieder mit einem Stand mit Bürgstädter Wein und Informationen zu den Kandidaten und der künftigen Kommunalpolitik des SPD-Ortsvereins auf dem Frühjahrsmarkt am Sonntag, 31. März, vertreten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.03.2019