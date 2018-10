Kataster wird Planungsgrundlage

Die Boxtaler nutzten das „mobile Rathaus“ der Stadtverwaltung, um zahlreiche Fragen und Anliegen vorzubringen.

Boxtal. Einmal im Jahr stellt sich die Verwaltung, bestehend aus Bürgermeister Hauptamtsleiter und Stadtbaumeister direkt in den Ortschaften den Fragen und Anliegen der Bürger. Am Dienstagabend war das „mobile Rathaus“, so der Name der Aktion, in der Mehrzweckhalle in Boxtal „stationiert“.

Ein Schwerpunkt der Fragen der Boxtaler Bürger an Bürgermeister Roger Henning und seine Verwaltung betraf den Zustand der Straßen und Wege, aber auch die finanzielle Belastung der Einwohner wurde thematisiert.

Aufgegriffen wurde natürlich auch das Dauerthema des Stegs im Bereich der Kläranlage. „Ich hatte gesagt, wir arbeiten daran und 2018 wird einiges dazu passieren“, betonte Henning. Zur Zeit laufe der Grunderwerb für Aufstellort und Zuwegung. Bisher habe man schon 5000 Euro investiert. „Es ist viel Weg zum Steg nötig.“ Es fehlten nun noch zwei bis drei Grundstücke für die Zuwegung. Weiterhin werde aktuell das naturschutzrechtliche Gutachten angefertigt. Die Verwaltung prüfe parallel, welche Art von Steg angeschafft wird. Wahrscheinlich sei eine Stahl-Holzkonstruktion.

Auf den Einwand von Rat Peter Eckert, man könne den vorhandenen abgebauten Steg nutzen, machte Henning deutlich, dass man auf eine neuen Übergang setzen will. Auf einen Zeitpunkt für die Fertigstellung legte sich der Bürgermeister nicht fest. „2019 werden aber Fortschritte zu sehen sein.“

Der Breitbandausbau

Eine weitere Frage betraf den Fortschritt des Breitbandausbaus und die Verfügbarkeit von mindestens 50mbit/s an den Anschlüssen. Henning erklärte, die Arbeiten seien sehr weit vorangeschritten. Er hofft, dass die angestrebte Leistung bis Ende des Jahres überall in Freudenberg und den Ortsteilen verfügbar sein wird. Er betonte aber auch: „Qualität geht vor Quantität“. So sei es ihm lieber, die Arbeiten dauern zwei Monate länger und sind dafür ordentlich ausgeführt. Die Bürger werden informiert, wenn die neue Leistung buchbar ist.

Von einem Nachbar des Spielplatzes wurden die dortigen Bäume angesprochen. Diese seien sehr groß ihr Laub verstopfe die Dachrinne des Nachbarhauses, so dass diese einmal im Monat gereinigt werden müsse. Er bat darum, die Bäume stark zurückzuschneiden. Henning versprach, dass sich Revierförster Lars Kaller die Bäume ansehen werde und wenn nötig einen Rückschnitt veranlassen wird.

Sauer stießen einigen Anwesenden die hohen Preise für Wasser und Abwasser in Freudenberg auf. Sie fragten nach der Jahresrechnung 2017 und ob diese einen Überschuss aufwies. Hauptamtsleiter Markus Tremmel antwortete, dass die Jahresrechnung 2017 l noch nicht vorliegt, und dass die Dauer von rund einem Jahr für die Erstellung dieser Rechnungen normal sei. Henning ergänzte, dass ihm die hohen Preise durchaus bewusst seien, jedoch in diesem Bereich eine Kostendeckung von hundert Prozent nachweisen muss. „Nur dann können wir Fördermittel jeglicher Art überhaupt erhalten und wir brauchen diese dringend.“ Weiter verwies er auf den hohen Investitionsbedarf für das Wassernetz unter anderem in Boxtal. Auch diese Kosten würden sich auswirken. Hinzu komme, dass ein Wassernetz auf dem Land weit weniger Menschen versorgt als in der Stadt und sich so die Umlagen bei Investitionen anders verteilen.

Mehrere Kritiken der Bürger betrafen den Zustand der Straßen und Wege im Dorf. Dabei wurde auch der Lärm angesprochen, den beispielsweise Lkws beim Überfahren der schlechten Beläge erzeugen. „Man fällt dadurch nachts fast aus dem Bett“, so ein Bürger. Henning erklärte, betreffe die Kritik Kreisstraßen gebe man sie an den Landkreis weiter. Für die Straßen im städtischen Besitz fertigt eine Fachfirma aktuell ein Straßenzustandskataster für alle Freudenberger Straßen als Bestandsaufnahme an, ergänzte Tremmel.

Das in einem aufwendigen Verfahren erstellte Kataster soll eine bedarfsgerechte Sanierungsplanung ermöglichen. Das Ergebnis der Erhebung soll dem Gemeinderat im Mai oder Juni 2019 vorgelegt werden und eine Grundlage für die Haushaltsplanung sein.

Kritik gab es seitens der Bürger auch am Zustand der Kreisstraße zischen Boxtal und Rauenberg. Die Anwesenden erfuhren, dass auch der Kreis ein Zustandskataster anfertigen ließ. Die Sanierung der Straße ist für 2021 vorgesehen und soll 1,8 bis 1,9 Millionen Euro kosten.

Hinsichtlich des Radwegeschlusses zwischen der Rosenmühle und Freudenberg hoffte Henning, dass man 2019 ins Planfeststellungsverfahren für die Verlegung der L 2310 und den damit verbundenen Radwegbau gehen werde.

Ein weiterer Kritikpunkt betraf die Feldwege rund um das Dorf. Henning verwies darauf, dass Mittel für die Feldwege im Haushalt eingestellt werden. Die Arbeiten an einigen Wegen werden noch erledigt. Er wies auf die Möglichkeit einer Förderung in diesem Bereich hin. Der Antrag zum Programm laufe. Um die dafür nötige Mindestsumme zu erreichen, habe man für den Antrag Maßnahmen in Freudenberg und den Ortsteilen zusammengefasst.

Neue Bauplätze

Ein weiteres Anliegen von Bürgern war die Schaffung von günstigem Wohnraum und Baugrundstücken für junge Familien. Vor allem Letzteres helfe, diese im Ort zu halten oder anzulocken. Henning verwies auf die aktuelle Überarbeitung der Flächennutzungspläne. Generell müsse in Baden-Württemberg das Motto Innenentwicklung vor Außenentwicklung gelten. Auch in Boxtal gebe es viele Leerstände. „Unser Ziel ist es, neue Einwohner zu gewinnen“, betonte er, man tue das Mögliche um dieses Ziel zu erreichen.

