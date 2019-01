Kein Nachfolger für René Rosche

Freudenberg.Die Mitglieder des Musikvereins Stadtkapelle Freudenberg trafen sich am Sonntag zur Jahreshauptversammlung in der Aula der Lindtalschule. Dabei gab René Rosche nach zehn Jahren sein Amt als Vorsitzender ab.

Wie Rosche sagte, habe die Stadtkapelle fast alle wichtigen gesellschaftlichen, kirchlichen und politischen Termine in der Gemeinde musikalisch umrahmt. Er bedankte sich dafür bei den Musikern. Zudem würdigte er die Vorstandsmitglieder und den Fahnenträger für deren nicht selbstverständlichen Dienst.

Schriftführerin Rhea Mai ließ die Veranstaltungen des Musikvereins nochmals Revue passieren. Sie erinnerte neben verschiedenen Auftritten an den Neujahrsempfang, die Straßenfastnacht und die Maibaumaufstellung. Als Programmhöhepunkt nannte sie das Frühjahrskonzert unter dem Motto „Reise durch Europa“. Kassier Peter Klement berichtete über die Entwicklung der Finanzen. Dirigent Michael Korn informierte über die musikalischen Belange der Stadtkapelle.

Höhepunkte waren das Konzert und der Auftritt bei der Wertheimer Michaelis-Messe. Wie Korn betonte, freue er sich weiter auf die Arbeit mit der Kapelle. Höhepunkt in diesem Jahr werde dabei das Konzert am 6. April unter dem Motto „Let’s Swing“ sein. Nachdem der stellvertretende Jugendleiter Josef Stefan über die Aktivitäten der Bläserjugend im vergangenen Jahr informiert hatte, bedankte sich Bürgermeister Roger Henning in seinem Grußwort bei der Stadtkapelle für deren Bereitschaft, Veranstaltungen jederzeit musikalisch zu umrahmen.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands durch die Versammlung folgten die Neuwahlen unter Leitung des Bürgermeisters. René Rosche stellte nach zehn Jahren als Vorsitzender sein Amt zur Verfügung. Da für ihn kein Nachfolger gefunden wurde, fungiert Rosche zunächst als geschäftsführender Vorsitzender. Ziel ist, in absehbarer Zeit bei einer erneut einzuberufenden Hauptversammlung einen neuen Vorsitzenden zu wählen.

Die weiteren Ämter wurden wie folgt besetzt: stellvertretender Vorsitzender: Rolf Krug, Schriftführer: Josef Steffan, Kassier: Peter Klement, stellvertretender Kassier: Viktor Schwab, Beisitzer: Christina Arslan, Matthias Dick, Bernd Hafner, Dieter Müssig, Sascha Müssig, und Viola Zipf. Vorsitzender René Rosche verabschiedete mit einem Präsent die bisherige Schriftführerin Rhea Mai. Der stellvertretende Vorsitzende Rolf Krug bedankte sich beim scheidenden Vorsitzenden René Rosche für dessen Arbeit in den vergangenen Jahren für den Verein: Ab 1994 fungierte er als Jugendschriftführer, ab 2002 als Jugendleiter und seit 2009 als Vorsitzender. Als Dankeschön überreicht Krug ihm einen Geschenkkorb. Beschlossen wurde von der Versammlung die von Rosche vorgestellte Datenschutzverordnung. Danach ehrte der Vorsitzender langjährige Mitglieder. Zudem gab er einen Ausblick auf anstehende Termine. In seinem Schlusswort warb er bei den Mitgliedern darum, das wichtige Amt des Vorsitzenden im Verein zu übernehmen. Denn der Musikverein sei in Freudenberg ein wichtiger Verein. mv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019