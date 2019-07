Freudenberg.Der Heilige Laurentius ist der Schutzpatron der katholischen Pfarrgemeinde Freudenberg. Am Sonntag feierte die Gemeinde das Patrozinium. Hierbei wurden vom Kirchenchor Lieder gesungen, die vom früheren Organisten der Kirche, Hans Feigenbutz, eigens zu diesem Anlass komponiert wurden.

Im Gottesdienst, der von Pfarrer Reinhold Baumann zelebriert wurde, hielt Diakon Michael Baumann die Predigt. Dabei sprach er über die Botschaft, die vom Leben und Wirken des Hl. Laurentius ausgeht. Laurentius will eine Kirche, die Freude schenkt, die Diener der Menschen ist. Er will keine Kirche, die – wie es gerade in der Inszenierung des Romans „Die Päpstin“ durch den Burgschauspielverein Freudenberg zu sehen war – als Mittel missbraucht wird, um sich die Taschen mit Geld zu füllen oder Macht auszuüben.

Im Anschluss an die heilige Messe versammelte sich die Gemeinde mitsamt Kirchenchor, der Fahnenabordnung der Freudenberger Vereine, der Stadtkapelle und den Kommunionkindern auf dem Kirchplatz. Von hieraus zog die Gemeinde singend und betend durch die Hauptstraße in Richtung der Alten Kirche und das Mainvorland. Mit den Liedern „großer Gott wir loben dich“ und „O himmlisch Frau Königin“ endete die Prozession wieder an der Kirche.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019