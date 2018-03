Kleine Schritte zu einer besseren Welt

Anzeige

Optimistisch in die Zukunft

Ralf Kern, Vorsitzender der lokalen Global Marshall Plan Gruppe, erklärte, man wolle den Zuhörern Eindrücke Burundis vermitteln und klar machen, dass sich einen fairer Handel für alle lohnt. Zudem soll er einen Austausch von Engagierten aus Burundi und Baden-Württemberg anregen. Besonders freute er sich über die Unterstützung des Abends durch Joyce Muvunyi und Augusta Muhimpundu von der SEZ. Begeistert zeigte er sich unter anderem darüber, dass die Grundschulen in Freudenberg und Rauenberg Fair-Trade-Schulen werden wollen.

„Ich erinnere mich an die vielen guten Wünsche zum Jahreswechsel“, meinte er. Einige davon seinen von gemischten Gefühlen begleitet gewesen, denn man frage sich, wird wirklich alles so gut werden. Der UN-Generalsekretär habe bei seiner Neujahrsansprache die „Alarmstufe Rot“ für die Welt ausgerufen. Dafür gebe es gute Gründe, nannte Kern beispielsweise Angst vor einem Atomkrieg, denn Klimawandel, das Artensterben, wachsende Ungleichheit, Menschenrechtsverletzungen, zunehmender Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. So sei es verständlich, dass viele Menschen sich dem Pessimismus ergeben.

Solle man nun den Kopf in den Sand stecken, fragte er und gab sogleich als Antwort: „Nein, zeigen wir Optimismus, sehen genau hin und versuchen mit unseren Argumenten zu überzeugen, bescheiden und doch verantwortungsvoll.“ Mit dem Abend wolle man Impulse setzen. Entscheiden was man tue, müsse jeder jedoch selbst.

Optimismus könne man durchaus haben, wenn man die Fortschritte der Menschheit sehe. Es herrschten friedlichere Zeiten als im Mittelalter, die Kindersterblichkeit habe sich halbiert und die Probleme des Planeten seien im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit angekommen. Dies wirke sich beispielsweise auf den Erfolg von Hilfsaktionen und den Einsatz zur Ressourcenschonung aus.

Fair-Trade-Stadt Freudenberg

Auch die Entwicklung der bisher 500 Fair-Trade-Städten sei ein wichtiger Schritt. Er freute sich besonders, dass nun auch Freudenberg eine davon sei. Beim Frühjahrsmarkt werde um zwölf Uhr das offizielle Siegel übergeben. Das Erreichen dieses Ziel habe man der hiesigen Gastronomie und dem örtlichen Einzelhandel zu verdanken. „Es machen alle mit.“ Weiter verwies er auf das neu gegründete Büro für Familien, Senioren und Integration in der Hauptstraße. In einer dessen Schaufenster gebe es eine Auswahl an Fair-Trade-Produkten zu sehen, darunter Partnerschaftskaffee aus Burundi.

Man dürfe sich nicht der Illusion hingeben, alleine die Welt besser machen zu können. „Gehen wir deswegen gemeinsam kleine Schritte und leben die Partnerschaft Burundi –Baden-Württemberg.“ Mit den kleinen Schritten schließe man sich den vielen Aktivitäten an und könne so zu einem großen Marshallplan für Afrika beitragen.

Gute Zusammenarbeit

Joyce Muvunyi, Leiterin des Kompetenzzentrums Burundi der SEZ erklärte, alles habe mit einer E-Mail aus Freudenberg vor zwei Jahren angefangen. Vom ersten Kontakt bis heute freue sie sich über die gute Zusammenarbeit. „In den wenigen Minuten, die ich hier bin, merke ich schon, man kann optimistisch sein“, zeigte sie sich von dem begeistert, was bereits in Freudenberg in Sachen fairer Handel und Partnerschaft erreicht wurde.

Bürgermeister Roger Henning würdigte die Mitglieder der Global Marshall Plan Gruppe für ihr Engagement. Man müsse sich vor Augen führen, dass es aktuell in 20 Ländern der Welt Krieg gebe. Die Flüchtlingszahlen seien so hoch wie noch nie. „Als Familienvater würde ich auch aus Syrien flüchten“, sagte Henning. Er könne nur erahnen, wie es den Menschen auf der Flucht gehe. Ein Global Marshall Plan sei wichtig. Er betonte, dass Deutschland mit seinen Waffenexporten eine Mitverantwortung an den Kriegen trage.

„Nachhaltigkeit, Ökologie, Fairer Handel sind kleine Bausteine und wir in Freudenberg können stolz sein, hier schon viel erreicht zu haben“, so Henning. Er dankte allen, die es möglich machten, dass man die Auszeichnung für die Fair Trade-Stadt erhält. Die Partnerschaft von Baden-Württemberg mit Burundi halte er für sehr wichtig. „Wenn es etwas gibt, was ich tun kann, werde ich mich dafür einsetzen.“

