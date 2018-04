„Kleines Paradies“ gefällt Wolf

Anzeige

„Zeit für größere Investitionen“

Klar, dass der hohe Gast auch musikalisch willkommen geheißen wurde. Das übernahmen mit zwei fröhlichen, dem frühsommerlichen Wetter angepassten Liedern die „Freudenberger Goldkehlchen“ unter der Leitung von Natalie Hirsch. Auch Geburtstagskind Michael Korn, der Leiter der Jugendmusikschule, war dabei und freute sich sichtlich über das Ständchen, das ihm, mit ministerieller Unterstützung, gebracht wurde.

„Der Seepark“, machte dann Bürgermeister Henning deutlich, „ist ein Kleinod in der Region“. Ein immerhin 50 Hektar großer Erholungsort für Mensch und Natur, der allerlei Möglichkeiten bietet, bis hin zum „einfach mal die Seele baumeln lassen“. Mittendrin: der Badesee, vor etwas mehr als 50 Jahren entstanden aus dem Kiesabbau mit zwei Hektar Wasserfläche. „Hier können Sie auch einmal 200 Meter am Stück schwimmen, das bietet Ihnen kein Schwimmbad.“ Allerdings ist das Areal inzwischen in die Jahre gekommen. „Es ist Zeit für größere Investitionen.“

Dazu habe man unter Federführung einer Fachfirma eine Konzeptstudie erstellen lassen. Obwohl man den Schwerpunkt auf das Notwendige gelegt habe, „haben wir bei einer Summe von 795 000 Euro erst einmal geschluckt“. Deshalb sei die Maßnahme in zwei Bauabschnitte unterteilt worden. Der erste Abschnitt ist mit rund 300 000 Euro veranschlagt. Vor allem der Bereich der Duschen und der für Kleinkinder sind davon betroffen. Nun hoffe man neben der Förderung aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm noch auf Mittel aus dem Ausgleichsstock.

Sichtlich überrascht

Fast erweckte es den Anschein, als hätte Minister Wolf den Bescheid über 73 910 Euro, den er mitgebracht hatte, am liebsten noch an Ort und Stelle selbst aufgestockt. „Sie werden dem Namen ihrer Stadt auf besondere Weise gerecht. Man spürt, dass sie sich auch noch über etwas freuen können“, lobte er. Das wolle er sich für künftige Fälle merken, „dann können Förderbescheide für Freudenberg auch etwas höher ausfallen“. Der Seepark mit seinem Badesee sei sicher etwas Besonderes, anerkannte der Redner, der in seinem Grußwort auch ein Bekenntnis zum ländlichen Raum ablegte.

Ein Präsent, wenn auch ein etwas Kleineres als das des Politikers aus Stuttgart, hatte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Tauberfranken mitgebracht. Peter Vogel überreichte, zunächst symbolisch, Outdoor-Kicker, der die Freizeitmöglichkeiten auf dem Gelände erweitert und das Motto des Geldinstituts unterstreicht. „Alles, was wir erwirtschaften, belassen wir in der Region.“

Aber auch der Minister musste nicht mit leeren Händen nach Weikersheim fahren, wo der erwähnte nächste Termin auf dem Programm stand. Nachdem sie ihn und die anderen Gäste mit Liedern erfreut hatten, überreichten die Mädchen und Jungen des Kindergartens dem sichtlich überraschten Politiker eine „Badesee-Torte“. Der Bürgermeister hatte noch ein Anliegen in petto und warb um Unterstützung für die DLRG für die Schwimmausbildung. Dann gingen er und Minister Wolf zum Bieranstich. Zwei Schläge brauchte der Gast, um das Fass zu öffnen. Roger Henning hatte dafür, ohne einmal mit der Wimper zu zucken, den Hahn festgehalten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018