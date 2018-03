Kommunalpolitische Themen im Fokus

Anzeige

„Gespannt“ zeigte sich Klee auf die Bürgerversammlung in Unterwittbach angesichts des dort geplanten Gewerbegebiets. Sie bedauerte, dass es in Kreuzwertheim zwar viele baureife Grundstücke gebe, diese aber nahezu alle in Privatbesitz seien, nicht verkauft würden und deshalb nicht genutzt werden könnten.

Ihr Stellvertreter im Ortsverein, Karl-Heinz Schöffer, ist Bürgermeister in Hasloch und Vorsitzender des Schulverbands. Er berichtete aus diesen Funktionen ebenfalls einiges. So etwa über die vor dem Abschluss stehende Hochbehältersanierung oder über den Umbau des alten Schulgebäudes, das nicht nur auf den neuesten Stand der Technik gebracht. In einem Stockwerk sollen auch 14 Plätze für die Tagespflege entstehen und ab dem 1. Januar in Betrieb gehen. „Das können wir gerade noch bezahlen, weil wir ja auch schuldenfrei sind.“

Von der Gesetzgebung her wohl in Ordnung, aber in der Realität und menschlich nur schwer nachvollziehbar sei das Schicksal eines Ehepaars aus der Ukraine, das voll integriert jetzt unmittelbar vor der Abschiebung stehe. Für die Grundschule plane man die Anschaffung einer neuen Küche, informierte Schöffer. Ob es nicht wirtschaftlicher wäre, das Essen für die Mittagsbetreuung, das hier gekocht wird, von einer Großküche zu beziehen, wollte Susanne Gesell wissen. Schöffer vermerkte, dass das Gebäude insgesamt in einem guten Zustand sei. „Nahezu alle Räume werden genutzt“, so Ulrike Donadio. ek

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018