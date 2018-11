Kooperativer Austausch erwünscht

Freudenberg.Den Elternvertretern und Stellvertretern der achten Klassen dankte Schulleiterin Katja Roth in der konstituierenden Sitzung für ihre Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen. Die ausscheidenden Elternvertreter erhielten ein kleines Dankeschön. Es waren: Katrin Schlör, Sonja Heinrich, Ramona Berberich, Simone Hollenbach, Olga Fischer und Daniela Münkel. Besonderer Dank und ein Präsent gingen an den ehemaligen Vorsitzenden des Elternbeirats Hans-Walter Kern, der das Amt ein Jahr ausübte.

An der Lindtal-Schule Freudenberg setzt sich der Elternbeirat aus folgenden Elternvertretern zusammen: Klasse 1a: Daniela Achstetter, Veronika Belendir; Klasse 2a: Jutta Hösch, René Kern; Klasse 3a: Stefanie Schneider, Waldemar Gerhardt; Klasse 4a: Sonja Dick, Judith Karch. Elternvertreter der Eichwald-Grundschule Rauenberg sind: Klasse 1/2b: Bianca Ott, Ramona Hildenbrand; Klasse 1/2c: Bettina Hirsch, Mareike Preidl; Klasse 3b: Yvonne Drenhaus, Claudia Seubert; Klasse 4b: Sonja Neuberger, Daniela Carl.

Nach der offenen Wahl der neuen gemeinsamen Schulkonferenz setzt sich diese wie folgt zusammen: In das Amt der Vorsitzenden des Elternbeirats wurden Ramona Hildenbrand, als deren Stellvertreter René Kern und als Elternvertreter in die Schulkonferenz Bianca Ott und Jutta Hösch gewählt. Als Schriftführerinnen für die beiden Schulen erklärten sich Bianca Ott und Stefanie Schneider bereit.

Es folgten Informationen über die aktuellen Schülerzahlen, Daten zur Unterrichts-versorgung, über bereits feststehende Termine im Schuljahr und die schulinternen Planungen. Am 23.11.2018 findet an der Lindtal-Schule ein Pädagogischer Tag zur Leitbildentwicklung der beiden Schulen statt. Der gesamte Unterricht und die Betreuung des Fördervereins beziehungsweise der Stadt Freudenberg entfallen an diesem Tag. Nach dem erfolgreichen gemeinsamen Schulfest im letzten Jahr wurde beschlossen, ein solches alle zwei Jahre zu veranstalten.

Die beiden Vorstände der Fördervereine der Lindtal- und der Eichwald-Grundschule, Detlev Hoff und Klaus Böxler, gaben Informationen über ihre Aktivitäten und unterstützenden Aktionen, die bisher erfolgt waren. Die Fragen und Anregungen des Gremiums zeugten von regem Interesse und trugen zum kooperativen Austausch zwischen Elternschaft und Schule bei.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018