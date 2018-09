Kunst, Musik und viele Gespräche

Freudenberg.Im Rahmen der Ausstellung „Konkrete Kunst – grafische Blätter aus der Sammlung Alfred Söller“ veranstaltet die Stadt Freudenberg zum zweiten Mal einen Galerie-Brunch. Er findet am Sonntag, 23. September, in der Amtshausgalerie, Burgweg 1, statt. Von 10 bis 13 Uhr treffen sich dann nicht nur Kunstliebhaber. „Kunst – Musik – Gespräche“ lautet das Motto dieses Sonntags. Die Gäste sollen sich durch die gezeigte „Konkrete Kunst“ zu interessanten Gesprächen anregen lassen. Für das Brunch-Angebot sorgt das Restaurant-Café Badesee. Musikalisch begleitet den Morgen in der Amtshausgalerie der bekannte Sessionmusiker und Songwriter Eric Kern. tuk

Info: Karten gibt es im Tourismus- und Kultur-Büro, Hauptstraße 115, Telefon: 09375/920090, E-Mail touristinfo@freudenberg-main.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.09.2018