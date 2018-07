Lagerleben und Feuershow

Anzeige

Freudenberg.Mit den „Freudenberger Historientagen“ bietet die Stadt Freudenberg, in Zusammenarbeit mit „Touch the Past“, an diesem Wochenende eine besondere Veranstaltung für die ganze Familie auf der Freudenburg.

Auf die Vergangenheit schauen, Neues entdecken und dabei Spaß haben, lautet das Motto. Ab Samstag, 21. Juli, 10 Uhr geht es los. Um 11 Uhr eröffnet Bürgermeister Roger Henning die Historientage.

Es gibt Fechtvorführungen, Walking Acts, Handwerkskunst, Lagerleben, und wissenschaftliche Vorträge von Dr. Robert Meier (Samstag 13.30 und 16 Uhr) und David Enders (Sonntag 12 Uhr), Führungen und eine Modenschau. Einer der Höhepunkte der Historientage ist der „Szenische Wandel“, der am Samstag um 17, 18 und 19 Uhr vom Burgschauspielverein Freudenberg. Am Abend sorgen die Medival metal Band „Harpyie“ und die Feuershow „Caldera“ für Stimmung. Fun Folk vom Feinsten, das ist „Duivelspack“, die Truppe sorgt am Sonntag ab 16 Uhr für Unterhaltung.