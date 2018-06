Landwirtschaftliche Betriebe besichtigen

Anzeige

Rauenberg.Die VdK-Ortsgruppe Rauenberg-Ebenheid unternimmt am Dienstag, 26. Juni, eine Ausflugsfahrt. Das Programm beginnt mit dem Besuch des Biolandhofs Bund in Reicholzheim um 10.30 Uhr. Der Hof von Inhaber Ralf Bund hat insgesamt 120 Kühe und Kälber. Bund informiert über den Anbau der Kulturen wie Gerste, Roggen Emmer und Dinkel.

Am frühen Nachmittag geht es nach Walldürn-Gerolzahn. Hier kann man die Entstehung der Berres-Nudeln miterleben. Im Hofladen besteht die Möglichkeit zum Einkauf. Weiter geht es nach Uissigheim zum Weingut Haag & Martini. Hier wird der Tag in froher und geselliger Runde abgeschlossen. Die Abfahrtszeiten sind wie folgt: 9.10 Uhr in Ebenheid, 9.20 Uhr in Rauenberg und 9.30 Uhr in Freudenberg. Die Rückfahrt ist für 20.30 Uhr geplant. Im Fahrpreis sind folgende Leistungen enthalten: Busfahrt, Führung Bioland Bund, kleiner Imbiss, Erlebnisführung Berres Nudeln, ein Stück Kuchen und Kaffee bei Berres-Nudeln. Anmeldung bei Margarte Schmidt, Telefon 09377/777. vdk